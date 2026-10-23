Um homem foi preso na tarde de quinta-feira (22), em Castilho, durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão domiciliar realizado pela Polícia Civil com apoio da Polícia Militar.

Segundo a corporação, equipes do 28º Batalhão de Polícia Militar do Interior foram acionadas para dar suporte às diligências no imóvel alvo da ordem judicial. A operação também contou com a participação do Canil do 12º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep).

Durante as buscas, foram encontrados R$ 469 em dinheiro e uma porção de substância semelhante à cocaína, com peso de 1,7 grama.