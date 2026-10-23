Uma adolescente de 13 anos foi apreendida na noite de quinta-feira (22), em Araçatuba, por ato infracional análogo ao tráfico de drogas. Com ela, policiais militares encontraram 30 microtubos com cocaína, R$ 82,50 e um celular.

De acordo com a Polícia Militar, a abordagem ocorreu no bairro São José, após os agentes observarem uma possível entrega de entorpecentes envolvendo duas pessoas.

A outra abordada informou que pretendia comprar a droga, mas que a negociação não chegou a ser concluída.