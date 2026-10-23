23 de outubro de 2026
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BAIRRO SÃO JOSÉ

Adolescente de 13 anos é flagrada com cocaína em Araçatuba

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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CPI 10
Polícia apreendeu 30 microtubos com droga, R$ 82,50 e um celular durante abordagem no bairro São José
Polícia apreendeu 30 microtubos com droga, R$ 82,50 e um celular durante abordagem no bairro São José

Uma adolescente de 13 anos foi apreendida na noite de quinta-feira (22), em Araçatuba, por ato infracional análogo ao tráfico de drogas. Com ela, policiais militares encontraram 30 microtubos com cocaína, R$ 82,50 e um celular.

De acordo com a Polícia Militar, a abordagem ocorreu no bairro São José, após os agentes observarem uma possível entrega de entorpecentes envolvendo duas pessoas.

A outra abordada informou que pretendia comprar a droga, mas que a negociação não chegou a ser concluída.

A ocorrência foi apresentada na Central de Polícia Judiciária, onde foi registrada como ato infracional análogo ao tráfico de drogas. A adolescente permaneceu à disposição da Justiça, enquanto a outra envolvida foi ouvida e liberada.

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