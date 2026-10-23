Duas motocicletas com sinais identificadores adulterados foram apreendidas pela Polícia Militar na noite de quinta-feira (22), no bairro Silvares, em Birigui.
Segundo a corporação, durante a fiscalização dos veículos, os policiais constataram que as numerações dos motores estavam suprimidas. Também foram identificadas divergências entre as placas utilizadas nas motocicletas e os respectivos dados de identificação.
Os envolvidos e os veículos foram encaminhados ao Plantão Policial, onde foi registrado um boletim de ocorrência por adulteração de sinal identificador de veículo automotor.
O adulto permaneceu à disposição da Justiça, enquanto o adolescente foi liberado ao responsável. As duas motocicletas ficaram apreendidas para as providências cabíveis.
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