23 de outubro de 2026
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BAIRRO SILVARES

Duas motos com sinais adulterados são apreendidas em Birigui

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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CPI 10
Fiscalização identificou motores com numeração suprimida e divergências entre placas e dados dos veículos
Fiscalização identificou motores com numeração suprimida e divergências entre placas e dados dos veículos

Duas motocicletas com sinais identificadores adulterados foram apreendidas pela Polícia Militar na noite de quinta-feira (22), no bairro Silvares, em Birigui.

Segundo a corporação, durante a fiscalização dos veículos, os policiais constataram que as numerações dos motores estavam suprimidas. Também foram identificadas divergências entre as placas utilizadas nas motocicletas e os respectivos dados de identificação.

Os envolvidos e os veículos foram encaminhados ao Plantão Policial, onde foi registrado um boletim de ocorrência por adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

O adulto permaneceu à disposição da Justiça, enquanto o adolescente foi liberado ao responsável. As duas motocicletas ficaram apreendidas para as providências cabíveis.

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