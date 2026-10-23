Confira os velórios e sepultamentos programados para esta sexta-feira (23), com informações sobre idade, horário e local do velório e do sepultamento.
As informações foram reunidas a partir dos registros disponibilizados pelas funerárias e serviços funerários.
GETULIO CASONI – Araçatuba
Idade: 94 anos
Velório: Capela Cardassi da Avenida Saudade
Data: 23/10/2026, às 7h30
Sepultamento: 23/10/2026, às 16h
Local: Cemitério Recanto de Paz
ADEMAR DE LIMA – Araçatuba
Idade: 79 anos
Velório: Capela Cardassi da Avenida Saudade
Data: 23/10/2026, às 7h30
Sepultamento: 23/10/2026, às 17h
Local: Cemitério Recanto de Paz
VIVIANE STEVANI DOS SANTOS – Birigui
Idade: 42 anos
Velório: Memorial São Judas Tadeu
Data: 23/10/2026, às 9h30
Sepultamento: 23/10/2026, às 16h
Local: Cemitério Municipal da Consolação, em Birigui.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.