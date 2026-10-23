Eleitores de Araçatuba e das cidades da região não terão mudanças nos locais de votação para o segundo turno das Eleições 2026. Quem votou no primeiro turno nas mesmas zonas e seções eleitorais deverá comparecer aos endereços habituais neste domingo (25).

Em todo o estado de São Paulo, cinco locais de votação tiveram alterações até o momento, segundo a Justiça Eleitoral. As mudanças envolvem dois locais na capital e outros três no interior, nos municípios de Presidente Prudente, São João da Boa Vista e Ibitinga.

De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP), as alterações são excepcionais e podem ocorrer por situações como problemas estruturais nos prédios utilizados para votação ou condições climáticas extremas.