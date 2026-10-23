Eleitores de Araçatuba e das cidades da região não terão mudanças nos locais de votação para o segundo turno das Eleições 2026. Quem votou no primeiro turno nas mesmas zonas e seções eleitorais deverá comparecer aos endereços habituais neste domingo (25).
Em todo o estado de São Paulo, cinco locais de votação tiveram alterações até o momento, segundo a Justiça Eleitoral. As mudanças envolvem dois locais na capital e outros três no interior, nos municípios de Presidente Prudente, São João da Boa Vista e Ibitinga.
De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP), as alterações são excepcionais e podem ocorrer por situações como problemas estruturais nos prédios utilizados para votação ou condições climáticas extremas.
A Justiça Eleitoral também ressalta que novos ajustes ainda podem ser necessários até o dia da eleição, caso surjam situações imprevistas. Se houver mudanças, a orientação é que os eleitores acompanhem os comunicados oficiais do tribunal e dos cartórios eleitorais.
Chuva no primeiro turno não muda locais na região
No primeiro turno, as fortes chuvas provocaram transtornos em Araçatuba, incluindo quedas de árvores, interrupções no fornecimento de energia elétrica e dificuldades de acesso a algumas escolas utilizadas como locais de votação.
Em determinados pontos, foi necessário recorrer a geradores para manter o funcionamento das unidades. Apesar dos problemas, as escolas conseguiram se adaptar às condições enfrentadas durante a votação.
Para o segundo turno, a orientação na região permanece a mesma: os eleitores devem comparecer aos locais onde votaram anteriormente, sem necessidade de procurar outro endereço por conta dos transtornos registrados no primeiro turno.
Como consultar o local de votação
Mesmo sem alterações previstas em Araçatuba e nas cidades vizinhas, os eleitores podem confirmar a zona, a seção e o endereço de votação pelos canais oficiais da Justiça Eleitoral, como o aplicativo e-Título e o portal do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
A recomendação é verificar as informações antes de sair de casa, especialmente diante da possibilidade de mudanças excepcionais divulgadas até o dia da votação.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.