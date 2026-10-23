O Mutirão Andradina Limpa retomou as atividades em 13 de outubro e voltou a percorrer bairros do município para orientar moradores sobre o descarte de objetos sem utilidade. Nesta etapa, os trabalhos estão concentrados nos bairros Pereira Jordão, Gasparelli e Benfica.
A iniciativa é realizada pelas secretarias municipais de Saúde, Meio Ambiente e Obras, Planejamento Urbano e Habitação. O objetivo é reduzir o acúmulo de materiais que possam favorecer a proliferação do mosquito da dengue e servir de abrigo para escorpiões, além de contribuir para a conservação dos espaços urbanos.
As equipes visitam as residências para informar os moradores sobre o cronograma de recolhimento dos materiais. Quando não há ninguém no imóvel durante a passagem dos agentes, as orientações sobre a data da coleta são deixadas na caixa de correio.
O que pode ser descartado?
Entre os materiais previstos para recolhimento estão:
- Colchões e sofás;
- Geladeiras e fogões;
- Armários;
- Pneus;
- Outros objetos sem utilidade que possam acumular água ou servir de abrigo para animais peçonhentos.
A prefeitura ressalta que alguns resíduos não fazem parte da coleta do mutirão. Não serão recolhidos lixo comum, resíduos hospitalares, lâmpadas e entulho de construção civil.
A participação dos moradores é importante para o resultado da ação. A retirada adequada de objetos acumulados pode diminuir possíveis criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, e reduzir locais que favorecem a presença de escorpiões.
Dúvidas e informações
Os moradores podem entrar em contato com a organização do mutirão pelos telefones (18) 3723-7325 ou (18) 3723-3352 para esclarecer dúvidas sobre o cronograma e os materiais aceitos.
A iniciativa dá continuidade às ações realizadas em junho e julho e busca manter os bairros atendidos mais limpos e seguros para a população.
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