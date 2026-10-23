O Mutirão Andradina Limpa retomou as atividades em 13 de outubro e voltou a percorrer bairros do município para orientar moradores sobre o descarte de objetos sem utilidade. Nesta etapa, os trabalhos estão concentrados nos bairros Pereira Jordão, Gasparelli e Benfica.

A iniciativa é realizada pelas secretarias municipais de Saúde, Meio Ambiente e Obras, Planejamento Urbano e Habitação. O objetivo é reduzir o acúmulo de materiais que possam favorecer a proliferação do mosquito da dengue e servir de abrigo para escorpiões, além de contribuir para a conservação dos espaços urbanos.

As equipes visitam as residências para informar os moradores sobre o cronograma de recolhimento dos materiais. Quando não há ninguém no imóvel durante a passagem dos agentes, as orientações sobre a data da coleta são deixadas na caixa de correio.

O que pode ser descartado?