O novo Pronto-Socorro Municipal de Araçatuba terá três entradas independentes para organizar os atendimentos de adultos, crianças e casos de urgência e emergência. Com inauguração prevista para novembro, a unidade terá capacidade para realizar mais de 20 mil atendimentos por mês.

A entrada principal, localizada na Rua Sacadura Cabral, 471, atenderá pacientes adultos e casos de ortopedia. Já os outros dois acessos, pela Rua Dona Ida, serão exclusivos para o atendimento infantil e para situações de emergência.

Segundo a secretária municipal de Saúde, Lucila Bistaffa, a divisão permitirá direcionar os pacientes conforme suas necessidades e melhorar a organização interna da unidade.