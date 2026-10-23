23 de outubro de 2026
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SAÚDE

Novo Pronto-Socorro de Araçatuba terá três entradas

Por Vitor Moretti | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação/Prefeitura Municipal de Araçatuba
O novo pronto-socorro contará com uma estrutura ampliada, climatizada e adaptada às normas de acessibilidade. Além disso, terá espaços especializados e equipamentos para exames de diagnóstico
O novo pronto-socorro contará com uma estrutura ampliada, climatizada e adaptada às normas de acessibilidade. Além disso, terá espaços especializados e equipamentos para exames de diagnóstico

O novo Pronto-Socorro Municipal de Araçatuba terá três entradas independentes para organizar os atendimentos de adultos, crianças e casos de urgência e emergência. Com inauguração prevista para novembro, a unidade terá capacidade para realizar mais de 20 mil atendimentos por mês.

A entrada principal, localizada na Rua Sacadura Cabral, 471, atenderá pacientes adultos e casos de ortopedia. Já os outros dois acessos, pela Rua Dona Ida, serão exclusivos para o atendimento infantil e para situações de emergência.

Segundo a secretária municipal de Saúde, Lucila Bistaffa, a divisão permitirá direcionar os pacientes conforme suas necessidades e melhorar a organização interna da unidade.

“Com entradas específicas para adultos, crianças e situações de emergência, será possível direcionar melhor o fluxo de pessoas. Essa organização contribuirá para a dinâmica dos atendimentos e permitirá oferecer condições adequadas de trabalho às equipes de saúde”, afirmou.

Nova unidade terá consultórios e mais leitos

O novo Pronto-Socorro contará com uma estrutura ampliada, climatizada e adaptada às normas de acessibilidade. Além disso, terá espaços especializados e equipamentos para exames de diagnóstico.

A unidade terá mais leitos, quatro consultórios clínicos, um de ortopedia e dois destinados ao atendimento infantil.

Também contará com sala de medicação rápida, duas salas odontológicas, sala de gesso e espaços para curativos e suturas. Ao todo, serão três farmácias, sendo uma exclusiva para o público infantil.

A estrutura incluirá ainda recepção, quatro postos de enfermagem, Central de Material e Esterilização, laboratório de exames, rouparia e instalações para funcionários.

Além disso, haverá áreas administrativas, espaços de apoio às equipes e uma área exclusiva para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Pronto-Socorro terá tomógrafo e ultrassom próprios

Uma das principais novidades será a instalação de um tomógrafo e de um aparelho de ultrassom próprios. Atualmente, o Pronto-Socorro Municipal não dispõe desses equipamentos em sua estrutura.

A nova unidade também receberá dois aparelhos de raio-X, ampliando os recursos disponíveis para exames de diagnóstico.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a ampliação física será acompanhada pelo redimensionamento das equipes, conforme os serviços oferecidos.

Apesar das mudanças, os pacientes continuarão passando pela classificação de risco. O procedimento ficará sob responsabilidade de enfermeiros, que utilizarão protocolos reconhecidos para definir a prioridade dos atendimentos.

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