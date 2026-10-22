O menino Micael Davi Costa da Silva, de apenas 2 anos, teve morte encefálica confirmada na manhã desta quinta-feira (22), em Araçatuba. A informação foi confirmada por familiares à reportagem. A criança estava internada em estado gravíssimo na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) da Santa Casa desde segunda-feira (19), após apresentar diversos ferimentos pelo corpo.
A Polícia Civil investiga a suspeita de que o menino tenha sofrido agressões no ambiente doméstico. A mãe, de 27 anos, e o padrasto, 26, estão presos preventivamente por suspeita de participação.
Agora, os procedimentos relacionados à liberação do corpo e ao velório ficarão sob responsabilidade do Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes (Saica), mediante decisão judicial.
Testemunhas relataram choro frequente da criança
Em entrevista à reportagem na quarta-feira (21), a delegada titular da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), Luciana Pistori Frascino, informou que testemunhas compareceram voluntariamente à unidade policial para prestar depoimento.
“Essas testemunhas contaram que ouviam muito choro da criança por vários dias seguidos, o que corrobora com as investigações no sentido de que a vítima sofria maus-tratos no ambiente doméstico”, informou.
Além disso, segundo a delegada, a Polícia Civil deverá ouvir outras testemunhas para esclarecer as circunstâncias do caso.
“Em tese, a versão da mãe e do padrasto de que a criança teria caído da cama não ficou comprovada, já que o menino apresentava diversos ferimentos incompatíveis com uma simples queda”, afirmou Luciana.
Conselho Tutelar identificou atendimentos anteriores
O caso veio à tona depois que a equipe da Santa Casa acionou a Polícia Militar e o Conselho Tutelar diante da gravidade dos ferimentos apresentados pelo menino.
De acordo com o conselheiro tutelar Mauricio Aparecido Dário, responsável pelo atendimento, o órgão não havia recebido denúncias anteriores envolvendo os investigados.
No entanto, durante o acompanhamento do caso, o Conselho Tutelar descobriu que a criança já havia passado por outros dois atendimentos médicos no Pronto-Socorro Municipal.
“O que nós recebemos no dia da comunicação do caso pela Santa Casa foi que a mesma criança já havia passado outras duas vezes por atendimento médico no Pronto-Socorro Municipal. A primeira vez com ferimento no ombro em que a mãe também alegou queda de um colchão. E a segunda vez foi algo mais complicado, porque havia um ferimento na região genital”, contou.
Segundo o conselheiro, essas informações passaram a integrar os relatórios do Conselho Tutelar e o inquérito da Polícia Civil.
Além disso, o órgão providenciou o acolhimento institucional de outros dois filhos pequenos da mulher, que está grávida.
Mãe e padrasto estão presos preventivamente
Micael deu entrada na Santa Casa de Araçatuba na tarde de segunda-feira (19), em estado extremamente grave. A criança apresentava diversas lesões pelo corpo, principalmente na cabeça, além de comprometimento pulmonar.
Segundo a polícia, a mãe afirmou que o filho havia caído da cama enquanto estava sob os cuidados do padrasto.
No entanto, a equipe médica apontou que os ferimentos, incluindo fraturas e lesões em diferentes partes do corpo, seriam incompatíveis com a versão apresentada pelos responsáveis.
Diante dos indícios de agressões, a Polícia Civil prendeu a mãe e o padrasto. Posteriormente, a Justiça decretou a prisão preventiva dos dois.
O casal foi indiciado por tentativa de homicídio qualificado e tortura-castigo. A Polícia Civil continua investigando as circunstâncias do caso. Agora, com a morte, o caso será tipificado como homicídio consumado.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.