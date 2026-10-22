O menino Micael Davi Costa da Silva, de apenas 2 anos, teve morte encefálica confirmada na manhã desta quinta-feira (22), em Araçatuba. A informação foi confirmada por familiares à reportagem. A criança estava internada em estado gravíssimo na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) da Santa Casa desde segunda-feira (19), após apresentar diversos ferimentos pelo corpo.

A Polícia Civil investiga a suspeita de que o menino tenha sofrido agressões no ambiente doméstico. A mãe, de 27 anos, e o padrasto, 26, estão presos preventivamente por suspeita de participação.

Agora, os procedimentos relacionados à liberação do corpo e ao velório ficarão sob responsabilidade do Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes (Saica), mediante decisão judicial.

Testemunhas relataram choro frequente da criança