Um acidente de trânsito foi registrado na manhã desta quinta-feira (22) no Bairro Alto, em Birigui. O motorista de uma Ford EcoSport branca capotou o veículo após colidir contra um Honda Civic que estava estacionado na rua Nelson Calixto.
Segundo informações apuradas pela Folha da Região no local, antes do capotamento, o motorista teria se envolvido em outras colisões. Ele teria atingido uma motocicleta nas proximidades de um semáforo e também um caminhão que estava estacionado.
Ainda conforme os relatos obtidos no local, após essas ocorrências, o condutor teria seguido sem parar para verificar a situação, até atingir o Honda Civic. Com a força do impacto, a EcoSport capotou.
O motorista sofreu um ferimento na região do rosto. Até o momento, não há informações confirmadas sobre seu estado de saúde, nem detalhes oficiais sobre as circunstâncias das colisões anteriores.
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