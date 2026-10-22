Um acidente de trânsito foi registrado na manhã desta quinta-feira (22) no Bairro Alto, em Birigui. O motorista de uma Ford EcoSport branca capotou o veículo após colidir contra um Honda Civic que estava estacionado na rua Nelson Calixto.

Segundo informações apuradas pela Folha da Região no local, antes do capotamento, o motorista teria se envolvido em outras colisões. Ele teria atingido uma motocicleta nas proximidades de um semáforo e também um caminhão que estava estacionado.

Ainda conforme os relatos obtidos no local, após essas ocorrências, o condutor teria seguido sem parar para verificar a situação, até atingir o Honda Civic. Com a força do impacto, a EcoSport capotou.