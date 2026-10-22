Um homem de 40 anos, que seria morador de Buritama, morreu na manhã desta quinta-feira (22) após a caminhonete que conduzia se envolver em uma colisão frontal com uma carreta na Rodovia Assis Chateaubriand (SP-425), em Barbosa.
De acordo com informações preliminares da Polícia Militar Rodoviária de Penápolis, o acidente aconteceu no km 263,9 da rodovia. A vítima conduzia uma Toyota Hilux no sentido José Bonifácio a Penápolis quando, por motivos que ainda serão apurados, o veículo teria cruzado para a pista contrária.
Na sequência, ocorreu a colisão frontal com a carreta que trafegava no sentido oposto.
A violência do impacto deixou a parte dianteira da Hilux completamente destruída. O motorista, que ainda não teve a identidade divulgada oficialmente, não resistiu aos ferimentos e morreu no próprio local do acidente.
O motorista da carreta não ficou ferido.
A área foi isolada para o trabalho da perícia, que deverá analisar as circunstâncias da colisão. Após os procedimentos periciais, o corpo seria encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde passaria por exame necroscópico antes de ser liberado aos familiares.
As causas e a dinâmica exata do acidente deverão ser investigadas pelas autoridades.
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