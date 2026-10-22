22 de outubro de 2026
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ACIDENTE FATAL

Morador de Buritama morre em colisão frontal na SP-425

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Caminhonete ficou destruída após bater contra carreta em trecho da rodovia Assis Chateaubriand,
Caminhonete ficou destruída após bater contra carreta em trecho da rodovia Assis Chateaubriand,

Um homem de 40 anos, que seria morador de Buritama, morreu na manhã desta quinta-feira (22) após a caminhonete que conduzia se envolver em uma colisão frontal com uma carreta na Rodovia Assis Chateaubriand (SP-425), em Barbosa.

De acordo com informações preliminares da Polícia Militar Rodoviária de Penápolis, o acidente aconteceu no km 263,9 da rodovia. A vítima conduzia uma Toyota Hilux no sentido José Bonifácio a Penápolis quando, por motivos que ainda serão apurados, o veículo teria cruzado para a pista contrária.

Na sequência, ocorreu a colisão frontal com a carreta que trafegava no sentido oposto.

A violência do impacto deixou a parte dianteira da Hilux completamente destruída. O motorista, que ainda não teve a identidade divulgada oficialmente, não resistiu aos ferimentos e morreu no próprio local do acidente.

O motorista da carreta não ficou ferido.

A área foi isolada para o trabalho da perícia, que deverá analisar as circunstâncias da colisão. Após os procedimentos periciais, o corpo seria encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde passaria por exame necroscópico antes de ser liberado aos familiares.

As causas e a dinâmica exata do acidente deverão ser investigadas pelas autoridades.

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