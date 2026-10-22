Um homem de 40 anos, que seria morador de Buritama, morreu na manhã desta quinta-feira (22) após a caminhonete que conduzia se envolver em uma colisão frontal com uma carreta na Rodovia Assis Chateaubriand (SP-425), em Barbosa.

De acordo com informações preliminares da Polícia Militar Rodoviária de Penápolis, o acidente aconteceu no km 263,9 da rodovia. A vítima conduzia uma Toyota Hilux no sentido José Bonifácio a Penápolis quando, por motivos que ainda serão apurados, o veículo teria cruzado para a pista contrária.

Na sequência, ocorreu a colisão frontal com a carreta que trafegava no sentido oposto.