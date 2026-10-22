Uma mulher ficou ferida na manhã desta quinta-feira (22) após a motoneta que conduzia ser atingida lateralmente por uma Fiat Strada na Rodovia Marechal Rondon (SP-300), em Birigui. O acidente aconteceu nas proximidades do km 519 sentido leste.

Conforme as informações levantadas no local, a mulher havia deixado a cidade pela Avenida Euclides Miragaia e, após realizar o retorno para acessar a rodovia no sentido Coroados, teria retornado para a via marginal que está sendo construída naquele trecho.

Durante a movimentação, a motoneta acabou atingida lateralmente pela Fiat Strada, que seguia pela marginal.