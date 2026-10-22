Uma mulher ficou ferida na manhã desta quinta-feira (22) após a motoneta que conduzia ser atingida lateralmente por uma Fiat Strada na Rodovia Marechal Rondon (SP-300), em Birigui. O acidente aconteceu nas proximidades do km 519 sentido leste.
Conforme as informações levantadas no local, a mulher havia deixado a cidade pela Avenida Euclides Miragaia e, após realizar o retorno para acessar a rodovia no sentido Coroados, teria retornado para a via marginal que está sendo construída naquele trecho.
Durante a movimentação, a motoneta acabou atingida lateralmente pela Fiat Strada, que seguia pela marginal.
Com o impacto, a motociclista foi lançada ao solo e sofreu escoriações nos braços, mãos e face.
A vítima recebeu os primeiros atendimentos da equipe de resgate da Via Rondon e foi encaminhada ao Pronto-Socorro Municipal de Birigui para avaliação médica.
Equipes da concessionária também atuaram na sinalização e orientação do tráfego durante o atendimento da ocorrência.
A Polícia Militar Rodoviária esteve no local e registrou os fatos. O caso deverá ser encaminhado para registro na Delegacia Central de Birigui, onde as circunstâncias do acidente serão apuradas.
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