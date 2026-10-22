22 de outubro de 2026
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ARMA APREENDIDA

Homem é preso com espingarda e munições em fazenda de Penápolis

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Polícia Ambiental
Suspeito pagou fiança e foi liberado
Suspeito pagou fiança e foi liberado

Um homem foi preso em flagrante por posse irregular de arma de fogo na terça-feira (21), em uma fazenda na zona rural de Penápolis. Durante a ocorrência, policiais militares ambientais apreenderam uma espingarda calibre 20 e dois cartuchos intactos.

Segundo a Polícia Militar Ambiental, a equipe do Grupo Especial de Policiamento Ambiental em Áreas de Risco (GEPAAR) foi até a Fazenda Canaã após receber uma denúncia anônima sobre possível caça ilegal e posse irregular de arma.

No local, os policiais encontraram um homem que trabalhava na aplicação de herbicida na entrada da propriedade. Durante a abordagem, nada de ilícito foi localizado com ele. Questionado sobre a denúncia, o homem informou que possuía uma espingarda e negou praticar caça.

Ainda conforme o registro policial, ele afirmou ter adquirido a arma há algum tempo e disse que costumava utilizar artefatos pirotécnicos para espantar cães. Em seguida, indicou aos policiais o local onde guardava o armamento e entregou a espingarda e as duas munições.

A equipe realizou buscas nos demais cômodos da residência, mas não encontrou outros materiais ilícitos. 

Prisão e liberação

O homem foi levado à Delegacia de Polícia Civil de Penápolis, junto com o material apreendido. A autoridade policial ratificou a prisão em flagrante por posse irregular de arma de fogo de uso permitido, crime previsto no artigo 12 da Lei nº 10.826/2003, o Estatuto do Desarmamento.

Após ser ouvido, o suspeito teve fiança arbitrada em um salário mínimo. Como o valor foi recolhido, ele foi liberado.

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