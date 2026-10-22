Um homem foi preso em flagrante por posse irregular de arma de fogo na terça-feira (21), em uma fazenda na zona rural de Penápolis. Durante a ocorrência, policiais militares ambientais apreenderam uma espingarda calibre 20 e dois cartuchos intactos.

Segundo a Polícia Militar Ambiental, a equipe do Grupo Especial de Policiamento Ambiental em Áreas de Risco (GEPAAR) foi até a Fazenda Canaã após receber uma denúncia anônima sobre possível caça ilegal e posse irregular de arma.

No local, os policiais encontraram um homem que trabalhava na aplicação de herbicida na entrada da propriedade. Durante a abordagem, nada de ilícito foi localizado com ele. Questionado sobre a denúncia, o homem informou que possuía uma espingarda e negou praticar caça.