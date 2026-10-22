O Emprega Birigui anunciou a abertura de 40 vagas de trabalho em diferentes áreas profissionais. As oportunidades foram divulgadas nesta quarta-feira (21) e abrangem principalmente a indústria calçadista, além de funções técnicas, administrativas, comerciais e de serviços.

Os interessados podem buscar informações e manifestar interesse pelas vagas pelo WhatsApp, no número (18) 3642-3778. A seleção dos candidatos e a contratação são de responsabilidade das empresas que oferecem os postos de trabalho.

O atendimento presencial do Emprega Birigui funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, na Rua Wagih Rahal, 65, em um anexo da nova rodoviária.