22 de outubro de 2026
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DIVERSAS ÁREAS

Birigui tem 40 vagas de emprego; veja cargos e como se candidatar

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Agência Brasil
Oportunidades incluem indústria calçadista, áreas técnicas e comércio, além de vagas temporárias
Oportunidades incluem indústria calçadista, áreas técnicas e comércio, além de vagas temporárias

O Emprega Birigui anunciou a abertura de 40 vagas de trabalho em diferentes áreas profissionais. As oportunidades foram divulgadas nesta quarta-feira (21) e abrangem principalmente a indústria calçadista, além de funções técnicas, administrativas, comerciais e de serviços.

Os interessados podem buscar informações e manifestar interesse pelas vagas pelo WhatsApp, no número (18) 3642-3778. A seleção dos candidatos e a contratação são de responsabilidade das empresas que oferecem os postos de trabalho.

O atendimento presencial do Emprega Birigui funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, na Rua Wagih Rahal, 65, em um anexo da nova rodoviária.

Além de intermediar a divulgação de oportunidades, o serviço auxilia trabalhadores na emissão da Carteira de Trabalho Digital e em solicitações de seguro-desemprego.

Confira a relação de vagas disponíveis

As oportunidades incluem funções que exigem experiência profissional e outras com requisitos específicos de formação, habilitação ou disponibilidade para viagens.

Setor calçadista
Pespontadeira
8 vagas

Auxiliar de montagem
7 vagas

Auxiliar de pesponto
3 vagas

Operador de injetoras
3 vagas

Auxiliar de expedição
3 vagas

Almoxarife
2 vagas

Lixador
1 vaga

As funções do setor calçadista exigem experiência, conforme a divulgação.

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