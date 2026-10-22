O Emprega Birigui anunciou a abertura de 40 vagas de trabalho em diferentes áreas profissionais. As oportunidades foram divulgadas nesta quarta-feira (21) e abrangem principalmente a indústria calçadista, além de funções técnicas, administrativas, comerciais e de serviços.
Os interessados podem buscar informações e manifestar interesse pelas vagas pelo WhatsApp, no número (18) 3642-3778. A seleção dos candidatos e a contratação são de responsabilidade das empresas que oferecem os postos de trabalho.
O atendimento presencial do Emprega Birigui funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, na Rua Wagih Rahal, 65, em um anexo da nova rodoviária.
Além de intermediar a divulgação de oportunidades, o serviço auxilia trabalhadores na emissão da Carteira de Trabalho Digital e em solicitações de seguro-desemprego.
Confira a relação de vagas disponíveis
As oportunidades incluem funções que exigem experiência profissional e outras com requisitos específicos de formação, habilitação ou disponibilidade para viagens.
Setor calçadista
Pespontadeira
8 vagas
Auxiliar de montagem
7 vagas
Auxiliar de pesponto
3 vagas
Operador de injetoras
3 vagas
Auxiliar de expedição
3 vagas
Almoxarife
2 vagas
Lixador
1 vaga
As funções do setor calçadista exigem experiência, conforme a divulgação.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.