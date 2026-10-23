Dezesseis Unidades Básicas de Saúde (UBSs) da área urbana de Araçatuba ampliaram o horário de atendimento para facilitar o acesso das mulheres aos exames preventivos. Até sexta-feira (23), as unidades funcionarão das 7h às 22h, exclusivamente para a coleta gratuita do Papanicolau, sem necessidade de agendamento.

As 16 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) da área urbana de Araçatuba mantêm atendimento ampliado até as 22h desta sexta-feira (23) para a realização gratuita do exame Papanicolau. A coleta ocorre a partir das 7h, sem necessidade de agendamento.

A iniciativa integra a campanha Outubro Rosa e busca facilitar o acesso de mulheres que não conseguem procurar atendimento durante o horário comercial.