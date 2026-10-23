Dezesseis Unidades Básicas de Saúde (UBSs) da área urbana de Araçatuba ampliaram o horário de atendimento para facilitar o acesso das mulheres aos exames preventivos. Até sexta-feira (23), as unidades funcionarão das 7h às 22h, exclusivamente para a coleta gratuita do Papanicolau, sem necessidade de agendamento.
As 16 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) da área urbana de Araçatuba mantêm atendimento ampliado até as 22h desta sexta-feira (23) para a realização gratuita do exame Papanicolau. A coleta ocorre a partir das 7h, sem necessidade de agendamento.
A iniciativa integra a campanha Outubro Rosa e busca facilitar o acesso de mulheres que não conseguem procurar atendimento durante o horário comercial.
O exame é indicado, conforme a orientação divulgada pela Secretaria Municipal de Saúde, para mulheres de 25 a 64 anos. Para realizar a coleta, é necessário apresentar uma cópia do Cartão SUS.
A Secretaria orienta que as pacientes não estejam menstruadas, evitem relações sexuais nos três dias anteriores e não utilizem pomadas ginecológicas na véspera.
As amostras serão analisadas pelo Instituto de Patologia de Araçatuba (IPAT) ou pela Examinare. Mulheres com alterações nos resultados serão encaminhadas para acompanhamento na rede municipal.º
Mamografia sem pedido médico
A campanha também permite que mulheres de 40 a 74 anos, sem sintomas e que tenham realizado a última mamografia há mais de um ano, solicitem o agendamento diretamente na UBS, sem necessidade de pedido médico. É preciso apresentar o Cartão SUS e um documento oficial com foto.
Os exames são realizados no Centro de Especialidades Auxilium, na Rua Dona Ida, 1.350, bairro Aviação. Neste sábado (24), a unidade abrirá pela manhã para atender pacientes previamente agendadas.
Mais de mil exames
Desde o início da campanha Outubro Rosa, Araçatuba registrou 1.171 exames de Papanicolau. Somente no sábado (17), foram realizadas 574 coletas durante o atendimento especial das UBSs.
Na mesma data, a rede municipal também realizou 158 inserções de Implanon, método contraceptivo de longa duração aplicado sob a pele do braço.
O dispositivo libera o hormônio etonogestrel e oferece proteção contra a gravidez por até três anos.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.