21 de outubro de 2026
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ACIDENTE

Homem é atropelado na Rondon entre Araçatuba e Guararapes

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Vítima foi socorrida e levada ao pronto-socorro de Araçatuba; motorista permaneceu no local e teste do bafômetro deu negativo
Vítima foi socorrida e levada ao pronto-socorro de Araçatuba; motorista permaneceu no local e teste do bafômetro deu negativo

Um homem ainda não identificado foi atropelado por um carro na manhã desta quarta-feira (21), na Rodovia Marechal Rondon (SP-300), no trecho entre Araçatuba e Guararapes, no interior de São Paulo.

Equipes de resgate da concessionária Via Rondon e da Polícia Militar Rodoviária foram mobilizadas para atender à ocorrência. Após os primeiros procedimentos no local, a vítima foi socorrida e encaminhada ao pronto-socorro de Araçatuba. Não foram divulgadas informações atualizadas sobre seu estado de saúde.

O motorista do veículo parou para prestar assistência após o atropelamento. Ele realizou o teste do bafômetro, que não apontou consumo de bebida alcoólica.

A área do acidente foi submetida à perícia do Instituto de Criminalística. As circunstâncias do atropelamento serão apuradas pelas autoridades.

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