Um homem ainda não identificado foi atropelado por um carro na manhã desta quarta-feira (21), na Rodovia Marechal Rondon (SP-300), no trecho entre Araçatuba e Guararapes, no interior de São Paulo.

Equipes de resgate da concessionária Via Rondon e da Polícia Militar Rodoviária foram mobilizadas para atender à ocorrência. Após os primeiros procedimentos no local, a vítima foi socorrida e encaminhada ao pronto-socorro de Araçatuba. Não foram divulgadas informações atualizadas sobre seu estado de saúde.

O motorista do veículo parou para prestar assistência após o atropelamento. Ele realizou o teste do bafômetro, que não apontou consumo de bebida alcoólica.