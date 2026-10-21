Um homem ainda não identificado foi atropelado por um carro na manhã desta quarta-feira (21), na Rodovia Marechal Rondon (SP-300), no trecho entre Araçatuba e Guararapes, no interior de São Paulo.
Equipes de resgate da concessionária Via Rondon e da Polícia Militar Rodoviária foram mobilizadas para atender à ocorrência. Após os primeiros procedimentos no local, a vítima foi socorrida e encaminhada ao pronto-socorro de Araçatuba. Não foram divulgadas informações atualizadas sobre seu estado de saúde.
O motorista do veículo parou para prestar assistência após o atropelamento. Ele realizou o teste do bafômetro, que não apontou consumo de bebida alcoólica.
A área do acidente foi submetida à perícia do Instituto de Criminalística. As circunstâncias do atropelamento serão apuradas pelas autoridades.
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