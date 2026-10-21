Os motociclistas representam 63% das mortes no trânsito em vias urbanas de Araçatuba, segundo dados do Infosiga, sistema de informações do Governo do Estado de São Paulo. Entre janeiro e setembro de 2026, o município registrou oito óbitos, sendo cinco de pessoas que estavam em motocicletas.

O levantamento considera exclusivamente as ocorrências em vias urbanas do município, sem incluir acidentes em rodovias. Além disso, os números ainda não contemplam duas mortes registradas nesta terça-feira (20), envolvendo um motociclista de 77 anos e um ciclista de 58 anos.

Com os novos casos, o número de mortes conhecidas no trânsito urbano de Araçatuba chega a pelo menos dez em 2026, embora os dados oficiais disponíveis ainda estejam consolidados somente até setembro.

Motociclistas lideram estatísticas de mortes