21 de outubro de 2026
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ÁREA URBANA

Motos concentram 63% das mortes no trânsito de Araçatuba

Por Vitor Moretti | da Redação
| Tempo de leitura: 3 min
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Divulgação
Os dados mostram que março e setembro foram os meses com maior número de mortes no trânsito urbano de Araçatuba, com dois registros cada
Os dados mostram que março e setembro foram os meses com maior número de mortes no trânsito urbano de Araçatuba, com dois registros cada

Os motociclistas representam 63% das mortes no trânsito em vias urbanas de Araçatuba, segundo dados do Infosiga, sistema de informações do Governo do Estado de São Paulo. Entre janeiro e setembro de 2026, o município registrou oito óbitos, sendo cinco de pessoas que estavam em motocicletas.

O levantamento considera exclusivamente as ocorrências em vias urbanas do município, sem incluir acidentes em rodovias. Além disso, os números ainda não contemplam duas mortes registradas nesta terça-feira (20), envolvendo um motociclista de 77 anos e um ciclista de 58 anos.

Com os novos casos, o número de mortes conhecidas no trânsito urbano de Araçatuba chega a pelo menos dez em 2026, embora os dados oficiais disponíveis ainda estejam consolidados somente até setembro.

Motociclistas lideram estatísticas de mortes

De acordo com o Infosiga, cinco das oito vítimas fatais registradas até setembro eram motociclistas, o equivalente a 62,5% do total.

Em seguida, aparecem os pedestres, com duas mortes, representando 25%. Já os ciclistas contabilizaram um óbito, correspondente a 12,5%.

O levantamento também revela que todas as vítimas eram homens. Além disso, metade tinha entre 50 e 59 anos, faixa etária que concentra quatro das oito mortes.

As demais vítimas estavam nas faixas de 0 a 14 anos, 45 a 49 anos, 60 a 64 anos e 80 anos ou mais, com um registro em cada grupo.

Março e setembro tiveram mais mortes

Os dados mostram que março e setembro foram os meses com maior número de mortes no trânsito urbano de Araçatuba, com dois registros cada.

Abril, maio, julho e agosto contabilizaram uma morte por mês. Por outro lado, junho não apresentou registros fatais no levantamento.

Em relação aos tipos de ocorrência, quatro mortes aconteceram em colisões, três em atropelamentos e uma em choque.

As sextas-feiras concentraram três óbitos. Já as terças-feiras tiveram dois registros, enquanto segunda-feira, sábado e domingo contabilizaram uma morte cada.

Idoso de 77 anos morre após acidente de moto

Uma das duas mortes mais recentes ocorreu na tarde desta terça-feira (20), no bairro Jussara. Francisco de Oliveira da Silva, de 77 anos, morreu após uma colisão entre uma Honda Biz e um Volkswagen Voyage.

Segundo informações sobre o acidente, o idoso seguia pela Rua Urbano Crivellini quando, no cruzamento com a Rua José Canovas Andreu, não teria respeitado a parada obrigatória. Em seguida, atingiu a lateral do automóvel.

Uma equipe do Resgate socorreu Francisco e o encaminhou à Santa Casa de Araçatuba. No entanto, ele não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital.

A Polícia Civil solicitou perícia e investiga as circunstâncias da colisão.

Ciclista de 58 anos também morre após colisão

Outra morte aconteceu na noite de terça-feira, no Jardim Umuarama. Reginaldo Felix Santana Filho, de 58 anos, morreu após uma colisão entre a bicicleta que conduzia e um Volkswagen Gol.

O acidente ocorreu na Rua Umuarama, nas proximidades do cruzamento com a Avenida Carvalho.

Segundo o boletim de ocorrência, o motorista do carro, de 20 anos, afirmou que realizava uma ultrapassagem quando encontrou o ciclista no sentido contrário.

Ainda conforme a versão do condutor, a vítima estaria trafegando em zigue-zague e teria atingido a lateral dianteira do automóvel.

Reginaldo recebeu atendimento de uma equipe do Resgate e seguiu para a Santa Casa. Entretanto, não resistiu aos ferimentos.

O motorista permaneceu no local, prestou auxílio e posteriormente compareceu à Central de Polícia Judiciária (CPJ), onde prestou depoimento e acabou liberado.

A Polícia Civil investiga as circunstâncias do acidente.

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