A Justiça de Birigui aceitou a denúncia apresentada pelo Ministério Público contra um pintor de 26 anos, acusado de participar de um roubo a uma pizzaria delivery no Residencial Simões, em julho deste ano. Além disso, a prisão temporária do investigado foi convertida em preventiva.

A decisão foi assinada pelo juiz Danilo Brait, da 2ª Vara Criminal de Birigui. Com o recebimento da denúncia, o suspeito passou à condição de réu e responderá pelo crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas.

O homem está preso desde a última quinta-feira (15), quando agentes da Polícia Civil o localizaram em uma residência no bairro Bosque da Saúde. Segundo a investigação, ele confessou o envolvimento no crime durante interrogatório.

Justiça aponta risco de novos crimes