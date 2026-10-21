A Justiça de Birigui aceitou a denúncia apresentada pelo Ministério Público contra um pintor de 26 anos, acusado de participar de um roubo a uma pizzaria delivery no Residencial Simões, em julho deste ano. Além disso, a prisão temporária do investigado foi convertida em preventiva.
A decisão foi assinada pelo juiz Danilo Brait, da 2ª Vara Criminal de Birigui. Com o recebimento da denúncia, o suspeito passou à condição de réu e responderá pelo crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas.
O homem está preso desde a última quinta-feira (15), quando agentes da Polícia Civil o localizaram em uma residência no bairro Bosque da Saúde. Segundo a investigação, ele confessou o envolvimento no crime durante interrogatório.
Justiça aponta risco de novos crimes
Na decisão, o magistrado considerou que existem provas da materialidade do roubo e indícios suficientes de autoria. Entre os elementos apresentados estão depoimentos, relatórios policiais e a recuperação de um dos celulares levados durante o assalto.
Além disso, o juiz destacou que o acusado possui registros de condenações anteriores por receptação e furto qualificado, com penas em execução. Segundo a decisão, esse histórico indica risco de reincidência e justifica a manutenção da prisão para garantir a ordem pública.
O magistrado também considerou a dificuldade anterior para localizar o investigado e a necessidade de preservar a integridade das vítimas e testemunhas durante o processo.
Diante dessas circunstâncias, a Justiça entendeu que medidas cautelares alternativas seriam insuficientes. Por isso, determinou a prisão preventiva, sem prazo previamente definido para o encerramento.
Comerciante e filha foram rendidos durante assalto
O roubo ocorreu na noite de 12 de julho, em uma pizzaria que trabalha com entregas, no Residencial Simões, em Birigui.
Na ocasião, um comerciante de 58 anos e a filha dele foram rendidos por um homem que estava na garupa de uma motocicleta.
Segundo a investigação, o suspeito anunciou o assalto, fez menção de estar armado e fugiu levando dois aparelhos celulares e R$ 200 em dinheiro.
Durante as investigações, a Polícia Civil recuperou um dos telefones roubados. Conforme a decisão judicial, o aparelho estava em poder da irmã do acusado poucos dias após o crime.
Suspeito foi preso após investigação
Na quarta-feira (14), policiais civis cumpriram um mandado de busca e apreensão em um imóvel no bairro João Crevelaro. No entanto, não encontraram o investigado no endereço.
Após novas diligências, uma equipe do 1º Distrito Policial de Birigui, coordenada pelo delegado Ícaro de Oliveira Borges, localizou o suspeito no bairro Bosque da Saúde, na quinta-feira (15).
Em seguida, o delegado Danilo Buck de Albuquerque interrogou o homem, que confessou o crime, segundo a Polícia Civil.
Com a conclusão das investigações preliminares, o Ministério Público apresentou a denúncia e reforçou o pedido de prisão preventiva feito pela autoridade policial.
A Justiça acolheu os pedidos e determinou que o acusado permaneça preso enquanto responde ao processo, ressalvada eventual revisão da medida.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.