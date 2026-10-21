Uma mulher de 61 anos foi vítima de um golpe envolvendo o nome do programa Familhão, vinculado ao apresentador Luciano Huck, em Araçatuba. Segundo o boletim de ocorrência, criminosos prometeram um prêmio de R$ 100 mil e conseguiram realizar transferências bancárias sem autorização da vítima.

De acordo com o relato, a vítima recebeu uma ligação de um número com DDD 11. Durante a conversa, os interlocutores se apresentaram como integrantes da administração do Familhão e afirmaram que a cartela dela havia sido contemplada com R$ 100 mil.

Golpistas pediram códigos e reconhecimento facial

Para tornar a história convincente, os criminosos disseram que precisavam confirmar informações bancárias para liberar o suposto prêmio.