Uma mulher de 61 anos foi vítima de um golpe envolvendo o nome do programa Familhão, vinculado ao apresentador Luciano Huck, em Araçatuba. Segundo o boletim de ocorrência, criminosos prometeram um prêmio de R$ 100 mil e conseguiram realizar transferências bancárias sem autorização da vítima.
De acordo com o relato, a vítima recebeu uma ligação de um número com DDD 11. Durante a conversa, os interlocutores se apresentaram como integrantes da administração do Familhão e afirmaram que a cartela dela havia sido contemplada com R$ 100 mil.
Golpistas pediram códigos e reconhecimento facial
Para tornar a história convincente, os criminosos disseram que precisavam confirmar informações bancárias para liberar o suposto prêmio.
Em seguida, passaram a orientar a mulher a fornecer códigos recebidos por mensagens no celular. Além disso, solicitaram que ela realizasse procedimentos de reconhecimento facial pelo próprio aparelho.
Segundo o registro policial, a vítima seguiu diversas instruções durante uma videochamada com os supostos funcionários do programa.
No entanto, a ligação começou a apresentar travamentos. Nesse momento, o irmão da mulher, que estava próximo, desconfiou da situação e alertou que poderia se tratar de um golpe.
Diante da suspeita, ele orientou a irmã a interromper imediatamente o contato. Após encerrar a conversa, a mulher acessou o aplicativo do banco e identificou três transferências que não havia autorizado, totalizando prejuízo de R$ 2,775 mil.
Polícia investiga estelionato
A Polícia Civil registrou a ocorrência como estelionato, com autoria desconhecida. A vítima solicitou a apuração dos fatos e a identificação dos responsáveis.
Além disso, recebeu orientações para apresentar extratos bancários, comprovantes das transferências, registros de chamadas e capturas de tela que possam auxiliar nas investigações.
Até o registro da ocorrência, o boletim não apontava suspeitos identificados.
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