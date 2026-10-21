21 de outubro de 2026
Folha da Região - Sampi Araçatuba
Folha da Região - Sampi Araçatuba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Folha da Região nas Redes Sociais | @folhadaregiao
ESTELIONATO

Mulher cai em golpe do Familhão em Araçatuba

Por Vitor Moretti | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Após encerrar a conversa, a vítima acessou o aplicativo do banco e identificou três transferências que não havia autorizado, totalizando prejuízo de R$ 2,775 mil
Após encerrar a conversa, a vítima acessou o aplicativo do banco e identificou três transferências que não havia autorizado, totalizando prejuízo de R$ 2,775 mil

Uma mulher de 61 anos foi vítima de um golpe envolvendo o nome do programa Familhão, vinculado ao apresentador Luciano Huck, em Araçatuba. Segundo o boletim de ocorrência, criminosos prometeram um prêmio de R$ 100 mil e conseguiram realizar transferências bancárias sem autorização da vítima.

De acordo com o relato, a vítima recebeu uma ligação de um número com DDD 11. Durante a conversa, os interlocutores se apresentaram como integrantes da administração do Familhão e afirmaram que a cartela dela havia sido contemplada com R$ 100 mil.

Golpistas pediram códigos e reconhecimento facial

Para tornar a história convincente, os criminosos disseram que precisavam confirmar informações bancárias para liberar o suposto prêmio.

Em seguida, passaram a orientar a mulher a fornecer códigos recebidos por mensagens no celular. Além disso, solicitaram que ela realizasse procedimentos de reconhecimento facial pelo próprio aparelho.

Segundo o registro policial, a vítima seguiu diversas instruções durante uma videochamada com os supostos funcionários do programa.

No entanto, a ligação começou a apresentar travamentos. Nesse momento, o irmão da mulher, que estava próximo, desconfiou da situação e alertou que poderia se tratar de um golpe.

Diante da suspeita, ele orientou a irmã a interromper imediatamente o contato. Após encerrar a conversa, a mulher acessou o aplicativo do banco e identificou três transferências que não havia autorizado, totalizando prejuízo de R$ 2,775 mil.

Polícia investiga estelionato

A Polícia Civil registrou a ocorrência como estelionato, com autoria desconhecida. A vítima solicitou a apuração dos fatos e a identificação dos responsáveis.

Além disso, recebeu orientações para apresentar extratos bancários, comprovantes das transferências, registros de chamadas e capturas de tela que possam auxiliar nas investigações.

Até o registro da ocorrência, o boletim não apontava suspeitos identificados.

Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Araçatuba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários