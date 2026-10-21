O vereador de Araçatuba Ícaro Morales (MDB) publicou um vídeo nas redes sociais no início da tarde desta quarta-feira (21), após a discussão com Arlindo Araújo (Solidariedade) durante a sessão ordinária da Câmara Municipal, realizada na segunda-feira (19). No desabafo, o parlamentar criticou reportagens de veículos de comunicação, negou ser favorável ao reajuste de 153% no subsídio dos vereadores e anunciou que adotará medidas judiciais em relação às ofensas recebidas.

A discussão ocorreu durante o debate sobre a retirada de pauta de um projeto que previa elevar o subsídio dos parlamentares para R$ 16,5 mil na próxima legislatura.

O vídeo, de aproximadamente três minutos, foi publicado nos perfis do vereador no Facebook e Instagram. Na gravação, Ícaro contestou reportagens que, segundo ele, afirmaram que o parlamentar teria defendido o aumento de 153%.