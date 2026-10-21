O vereador de Araçatuba Ícaro Morales (MDB) publicou um vídeo nas redes sociais no início da tarde desta quarta-feira (21), após a discussão com Arlindo Araújo (Solidariedade) durante a sessão ordinária da Câmara Municipal, realizada na segunda-feira (19). No desabafo, o parlamentar criticou reportagens de veículos de comunicação, negou ser favorável ao reajuste de 153% no subsídio dos vereadores e anunciou que adotará medidas judiciais em relação às ofensas recebidas.
A discussão ocorreu durante o debate sobre a retirada de pauta de um projeto que previa elevar o subsídio dos parlamentares para R$ 16,5 mil na próxima legislatura.
O vídeo, de aproximadamente três minutos, foi publicado nos perfis do vereador no Facebook e Instagram. Na gravação, Ícaro contestou reportagens que, segundo ele, afirmaram que o parlamentar teria defendido o aumento de 153%.
“Isso é mentira. Eu sou a favor de um reajuste de acordo com a inflação, razoável e devido para todo funcionário público”, declarou.
Vereador questiona salários de assessores
Durante o vídeo, Ícaro voltou a questionar o fato de alguns assessores receberem salários superiores aos dos vereadores. Além disso, mencionou novamente a prática conhecida como “rachadinha”, que envolve o desvio de parte dos salários de servidores.
“Pensa comigo: por que um assessor ganha mais que um vereador e está todo mundo lá na Câmara confortável com essa situação há 20 anos? Isso não sugere para a população que exista a prática de rachadinha nos gabinetes? Já até tivemos vereadores com condenação transitada em julgada nesta Casa”, afirmou.
O parlamentar também argumentou que a ausência de reajustes nos subsídios dos vereadores de Araçatuba ao longo de 20 anos fez com que municípios menores passassem a remunerar seus parlamentares com valores superiores, considerando as correções inflacionárias.
No entanto, afirmou que não concordou com o percentual previsto no projeto.
“De qualquer forma, eu não concordei com essa ‘reparação histórica’, que seria de fato o aumento de 153% pelos 20 anos não reajustados”, declarou.
Ícaro também afirmou ter consciência das consequências de suas declarações.
“Eu pago o preço por ser o único vereador que teve coragem de falar o que ninguém na história ousou tornar público”, disse.
Ícaro anuncia medidas judiciais
Em relação às ofensas recebidas durante a sessão, quando Arlindo Araújo o chamou de “vagabundo”, Ícaro informou que adotará medidas judiciais.
Relembre a discussão na Câmara
A sessão da Câmara Municipal de Araçatuba, realizada na segunda-feira (19), foi marcada por um bate-boca entre Ícaro Morales e Arlindo Araújo. A discussão ocorreu durante o debate sobre a retirada de um projeto que previa aumentar o subsídio dos parlamentares para R$ 16,5 mil na próxima legislatura.
Ícaro questionou o fato de alguns assessores receberem salários superiores aos dos vereadores. Além disso, mencionou a prática de “rachadinha”, o que provocou a reação de Arlindo, que considerou a declaração irresponsável.
Posteriormente, Ícaro comparou a dedicação de Arlindo ao mandato com a atuação da presidente da Câmara, Edna Flor (Podemos). Arlindo rebateu as críticas e dirigiu ofensas ao colega, chamando-o de “vagabundo”, “bobão” e “tonto”.
Após a troca de acusações, outros vereadores tentaram acalmar os ânimos. Por fim, o plenário retirou o projeto de pauta, e a sessão prosseguiu normalmente.
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