A região registra nesta quarta-feira (21) e na quinta-feira (22) os velórios e sepultamentos de moradores de Andradina, Valparaíso e Guaraçaí. Confira as informações sobre os locais e horários das despedidas:
ANDRADINA
Carlos Eduardo de Vila Feltrini. O velório ocorre nesta quarta-feira (21), a partir das 12h, no Memorial da PAF, em Andradina. O sepultamento está previsto para as 16h desta quarta-feira, no Cemitério Campo Santo São Sebastião.
VALPARAÍSO
Maria de Jesus Saraiva, 86 anos. O velório ocorre no Velório Municipal de Valparaíso. O sepultamento está marcado para as 10h30 desta quarta-feira (21), no Cemitério Municipal de Valparaíso.
GUARAÇAÍ
Aparecida Caldeira Caldeirani, 82 anos. O velório terá início às 20h desta quarta-feira (21), no Cerimonial Bom Pastor, em Guaraçaí. O sepultamento está previsto para as 10h de quinta-feira (22), no Cemitério Municipal de Guaraçaí.
A Folha da Região manifesta solidariedade aos familiares e amigos neste momento de despedida.
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