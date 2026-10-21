21 de outubro de 2026
Folha da Região - Sampi Araçatuba
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OBITUÁRIO

Confira os sepultamentos em Andradina, Guaraçaí e Valparaíso

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Cemitério Campo Santo São Sebastião em Andradina
Cemitério Campo Santo São Sebastião em Andradina

A região registra nesta quarta-feira (21) e na quinta-feira (22) os velórios e sepultamentos de moradores de Andradina, Valparaíso e Guaraçaí. Confira as informações sobre os locais e horários das despedidas:

ANDRADINA

Carlos Eduardo de Vila Feltrini. O velório ocorre nesta quarta-feira (21), a partir das 12h, no Memorial da PAF, em Andradina. O sepultamento está previsto para as 16h desta quarta-feira, no Cemitério Campo Santo São Sebastião.

VALPARAÍSO

Maria de Jesus Saraiva, 86 anos. O velório ocorre no Velório Municipal de Valparaíso. O sepultamento está marcado para as 10h30 desta quarta-feira (21), no Cemitério Municipal de Valparaíso.

GUARAÇAÍ

Aparecida Caldeira Caldeirani, 82 anos. O velório terá início às 20h desta quarta-feira (21), no Cerimonial Bom Pastor, em Guaraçaí. O sepultamento está previsto para as 10h de quinta-feira (22), no Cemitério Municipal de Guaraçaí.

A Folha da Região manifesta solidariedade aos familiares e amigos neste momento de despedida.

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