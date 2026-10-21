A Polícia Civil de Araçatuba avançou nas investigações sobre as suspeitas de agressões contra um menino de dois anos no ambiente doméstico. A mãe da criança, de 27 anos, e o padrasto, de 26, tiveram a prisão preventiva decretada pela Justiça por suspeita de tentativa de homicídio qualificado e tortura.

Em entrevista à reportagem nesta quarta-feira (21), a delegada titular da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), Luciana Pistori Frascino, informou que testemunhas compareceram voluntariamente à unidade policial e prestaram depoimento.

“Essas testemunhas contaram que ouviam muito choro da criança por vários dias seguidos, o que corrobora com as investigações no sentido de que a vítima sofria maus-tratos no ambiente doméstico”, informou.