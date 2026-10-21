A Polícia Civil de Araçatuba avançou nas investigações sobre as suspeitas de agressões contra um menino de dois anos no ambiente doméstico. A mãe da criança, de 27 anos, e o padrasto, de 26, tiveram a prisão preventiva decretada pela Justiça por suspeita de tentativa de homicídio qualificado e tortura.
Em entrevista à reportagem nesta quarta-feira (21), a delegada titular da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), Luciana Pistori Frascino, informou que testemunhas compareceram voluntariamente à unidade policial e prestaram depoimento.
“Essas testemunhas contaram que ouviam muito choro da criança por vários dias seguidos, o que corrobora com as investigações no sentido de que a vítima sofria maus-tratos no ambiente doméstico”, informou.
Além disso, segundo a delegada, a Polícia Civil deverá ouvir outras testemunhas nos próximos dias para esclarecer as circunstâncias do caso.
“Em tese, a versão da mãe e do padrasto de que a criança teria caído da cama não ficou comprovada, já que o menino apresentava diversos ferimentos incompatíveis com uma simples queda”, afirmou Luciana.
Criança permanece em estado gravíssimo
O menino continua internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Santa Casa de Araçatuba, em estado gravíssimo e com risco de morte encefálica.
O caso veio à tona após a equipe do hospital acionar a Polícia Militar e o Conselho Tutelar diante da gravidade dos ferimentos encontrados no corpo da criança.
De acordo com o conselheiro tutelar Mauricio Aparecido Dário, responsável pelo atendimento, o órgão não havia recebido denúncias anteriores envolvendo os investigados.
No entanto, durante o acompanhamento do caso, o Conselho Tutelar tomou conhecimento de que a criança já havia passado por outros dois atendimentos médicos no Pronto-Socorro Municipal.
“O que nós recebemos no dia da comunicação do caso pela Santa Casa foi que a mesma criança já havia passado outras duas vezes por atendimento médico no Pronto-Socorro Municipal. A primeira vez com ferimento no ombro em que a mãe também alegou queda de um colchão. E a segunda vez foi algo mais complicado, porque havia um ferimento na região genital”, contou em entrevista à reportagem.
Segundo o conselheiro, essas informações também passaram a integrar os relatórios do Conselho Tutelar e o inquérito da Polícia Civil.
Além disso, o órgão providenciou o acolhimento institucional de outros dois filhos pequenos da mulher, que atualmente está grávida.
Relembre o caso
O menino de dois anos deu entrada na Santa Casa de Araçatuba na tarde de segunda-feira (19), em estado extremamente grave. A criança apresentava diversas lesões pelo corpo, principalmente na cabeça, além de comprometimento pulmonar e risco de morte encefálica.
Segundo a polícia, a mãe alegou que o filho havia caído da cama enquanto estava sob os cuidados do padrasto.
No entanto, a equipe médica apontou que os ferimentos, incluindo fraturas e lesões em diferentes partes do corpo, seriam incompatíveis com a versão apresentada pelos responsáveis.
Diante dos indícios de agressões, a Polícia Civil prendeu a mãe e o padrasto. Posteriormente, a Justiça decretou a prisão preventiva dos dois.
O casal foi indiciado por tentativa de homicídio qualificado e tortura-castigo. A Polícia Civil continua investigando as circunstâncias do caso.
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