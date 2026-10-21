21 de outubro de 2026
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OPORTUNIDADE

Câmara de Araçatuba abre seleção para estagiários

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Processo oferece oportunidades para universitários de sete áreas; selecionados terão bolsa de R$ 880,28 e benefícios
Processo oferece oportunidades para universitários de sete áreas; selecionados terão bolsa de R$ 880,28 e benefícios

Estudantes universitários que buscam uma oportunidade para ingressar no mercado de trabalho podem se candidatar ao processo seletivo aberto pela Câmara Municipal de Araçatuba, em parceria com o Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE).

A seleção tem como objetivo preencher vagas de estágio e também formar cadastro reserva para futuras oportunidades. As inscrições seguem abertas até as 12h do dia 3 de novembro de 2026 e devem ser realizadas pela internet.

Podem participar estudantes regularmente matriculados nos cursos de Administração, Ciências Contábeis, Comunicação Social – Marketing, Comunicação Social – Publicidade e Propaganda, Direito, Economia e Gestão de Recursos Humanos.

Para concorrer, o estudante precisa manter seus dados atualizados no sistema do CIEE e conferir no edital os requisitos específicos exigidos para a vaga.

Prova será pela internet

Uma das etapas da seleção será realizada de forma on-line. A prova poderá ser feita até as 12h do dia 3 de novembro, dentro do período estabelecido pela organização.

Os candidatos devem ficar atentos aos prazos e às orientações disponíveis no edital para evitar problemas durante a inscrição ou realização da avaliação.

Bolsa e benefícios

Os estudantes selecionados terão jornada de 30 horas semanais.

A bolsa-auxílio será de R$ 880,28 por mês. Além disso, a Câmara oferece R$ 241,73 mensais de auxílio-transporte e mais R$ 241,73 de auxílio-alimentação.

Somados, os benefícios representam R$ 1.363,74 mensais entre bolsa e auxílios.

A seleção representa uma oportunidade para universitários aliarem a formação acadêmica à experiência prática dentro do Legislativo municipal.

As inscrições e demais informações sobre o processo seletivo estão disponíveis na plataforma do CIEE.

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