Estudantes universitários que buscam uma oportunidade para ingressar no mercado de trabalho podem se candidatar ao processo seletivo aberto pela Câmara Municipal de Araçatuba, em parceria com o Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE).

A seleção tem como objetivo preencher vagas de estágio e também formar cadastro reserva para futuras oportunidades. As inscrições seguem abertas até as 12h do dia 3 de novembro de 2026 e devem ser realizadas pela internet.

Podem participar estudantes regularmente matriculados nos cursos de Administração, Ciências Contábeis, Comunicação Social – Marketing, Comunicação Social – Publicidade e Propaganda, Direito, Economia e Gestão de Recursos Humanos.