Estudantes universitários que buscam uma oportunidade para ingressar no mercado de trabalho podem se candidatar ao processo seletivo aberto pela Câmara Municipal de Araçatuba, em parceria com o Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE).
A seleção tem como objetivo preencher vagas de estágio e também formar cadastro reserva para futuras oportunidades. As inscrições seguem abertas até as 12h do dia 3 de novembro de 2026 e devem ser realizadas pela internet.
Podem participar estudantes regularmente matriculados nos cursos de Administração, Ciências Contábeis, Comunicação Social – Marketing, Comunicação Social – Publicidade e Propaganda, Direito, Economia e Gestão de Recursos Humanos.
Para concorrer, o estudante precisa manter seus dados atualizados no sistema do CIEE e conferir no edital os requisitos específicos exigidos para a vaga.
Prova será pela internet
Uma das etapas da seleção será realizada de forma on-line. A prova poderá ser feita até as 12h do dia 3 de novembro, dentro do período estabelecido pela organização.
Os candidatos devem ficar atentos aos prazos e às orientações disponíveis no edital para evitar problemas durante a inscrição ou realização da avaliação.
Bolsa e benefícios
Os estudantes selecionados terão jornada de 30 horas semanais.
A bolsa-auxílio será de R$ 880,28 por mês. Além disso, a Câmara oferece R$ 241,73 mensais de auxílio-transporte e mais R$ 241,73 de auxílio-alimentação.
Somados, os benefícios representam R$ 1.363,74 mensais entre bolsa e auxílios.
A seleção representa uma oportunidade para universitários aliarem a formação acadêmica à experiência prática dentro do Legislativo municipal.
As inscrições e demais informações sobre o processo seletivo estão disponíveis na plataforma do CIEE.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.