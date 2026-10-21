Confira os velórios e sepultamentos programados para esta quarta-feira (21), com informações sobre idade, horário e local do velório e do sepultamento.
As informações foram reunidas a partir dos registros disponibilizados pelas funerárias e serviços funerários.
DAIR DOURADO – Araçatuba
Idade: 84 anos
Velório: Capela Cardassi da Avenida Prestes Maia
Data: 21/10/2026, às 6h
Sepultamento: 21/10/2026, às 15h30
Local: Cemitério Saudade
SISKA YASUNAGA TAKAKI – Araçatuba
Idade: 99 anos
Velório: Capela Cardassi da Avenida Saudade
Data: 21/10/2026, às 14h
Sepultamento: 22/10/2026, às 9h
Local: Cemitério Jardim da Luz
FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA – Araçatuba
Idade: 77 anos
Velório: Capela Cardassi da Avenida Saudade
Data: 21/10/2026, às 17h
Sepultamento: 22/10/2026, horário indefinido
Local: Cemitério Recanto de Paz
MARIA BRASILIANA DE OLIVEIRA – Araçatuba
Idade: 83 anos
Velório: Capela Cardassi da Avenida Prestes Maia
Data: 21/10/2026, às 18h
Sepultamento: 22/10/2026, horário indefinido
Local: Cemitério Recanto de Paz
MAGALI APARECIDA BARIONI – Araçatuba
Idade: 65 anos
Velório: Capela Cardassi da Avenida Saudade
Data: 21/10/2026, horário indefinido
Sepultamento: Não informado
Local: Não informado
LUCIA DE FATIMA RIBEIRO DE ANDRADE – Araçatuba
Idade: 53 anos
Velório: Memorial Laluce, em Araçatuba
Data: 20/10/2026, às 16h
Sepultamento: 21/10/2026, às 19h
Local: Cemitério Municipal de São Caetano – PE
VIRGINIA NARVAES DA SILVA – Birigui
Idade: 82 anos
Velório: Memorial São Judas Tadeu
Data: 21/10/2026, às 17h
Sepultamento: 22/10/2026, às 13h
Local: Cemitério Municipal da Consolação, em Birigui
ELZA WOLFF PRETO – Coroados
Idade: 93 anos
Velório: Velório Municipal de Coroados
Data: 21/10/2026, às 10h
Sepultamento: 21/10/2026, às 14h
Local: Cemitério Municipal de Coroados
NELSON CARVALHO – Birigui
Idade: 69 anos
Velório: Memorial São Judas Tadeu
Data: 21/10/2026, às 8h
Sepultamento: 21/10/2026, às 16h
Local: Cemitério Municipal da Consolação, em Birigui
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