Um homem foi detido na noite desta terça-feira (20), em Araçatuba, após ser acusado de agredir a própria mãe, uma mulher idosa, e danificar móveis e outros objetos dentro da residência da família, no bairro Ezequiel Barbosa.
A ocorrência foi registrada por volta das 23h30, na Rua Rosa Fermino dos Santos, e mobilizou agentes do Grupamento Especializado de Patrulhamento Tático (GEP).
Segundo o registro policial, a equipe realizava patrulhamento preventivo quando recebeu uma solicitação da Central de Atendimento informando que um homem estaria bastante alterado dentro de uma residência, quebrando objetos e agredindo a mãe.
Os agentes seguiram imediatamente para o endereço indicado. No local, encontraram a vítima pedindo ajuda e o suspeito em estado de grande agitação.
Diante da situação, os agentes realizaram a contenção do homem, utilizando força progressiva e algemas para preservar a integridade física da vítima, dos próprios agentes e do envolvido.
Depois da intervenção, mãe e filho foram encaminhados à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), onde o caso foi apresentado à autoridade policial.
A ocorrência foi registrada como violência doméstica e familiar, com aplicação da Lei Maria da Penha. O homem permaneceu à disposição da Justiça.
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