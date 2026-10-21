Um homem foi detido na noite desta terça-feira (20), em Araçatuba, após ser acusado de agredir a própria mãe, uma mulher idosa, e danificar móveis e outros objetos dentro da residência da família, no bairro Ezequiel Barbosa.

A ocorrência foi registrada por volta das 23h30, na Rua Rosa Fermino dos Santos, e mobilizou agentes do Grupamento Especializado de Patrulhamento Tático (GEP).

Segundo o registro policial, a equipe realizava patrulhamento preventivo quando recebeu uma solicitação da Central de Atendimento informando que um homem estaria bastante alterado dentro de uma residência, quebrando objetos e agredindo a mãe.