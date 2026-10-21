21 de outubro de 2026
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PORTO REAL

Homem é preso com cocaína e maconha durante ação em Araçatuba

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: < 1 min
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CPI 10
Policiais apreenderam 35 pinos de cocaína, 21 porções de maconha, dinheiro e celulares no Porto Real
Policiais apreenderam 35 pinos de cocaína, 21 porções de maconha, dinheiro e celulares no Porto Real

A Polícia Militar prendeu um homem por suspeita de tráfico de drogas na noite de terça-feira (20), no bairro Porto Real, em Araçatuba. Durante a ação, os policiais apreenderam 35 pinos de cocaína, 21 porções de maconha, R$ 250 em dinheiro e dois celulares.

Segundo a corporação, o patrulhamento foi intensificado na região após a equipe receber informações sobre a possível venda de entorpecentes em uma residência.

Durante a averiguação no local, os policiais encontraram as drogas e os demais objetos. O suspeito foi levado à Central de Flagrantes, onde permaneceu preso à disposição da Justiça.

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