A Prefeitura de Birigui publicou nesta quarta-feira (21) o edital de abertura de um novo concurso público para contratação de servidores municipais. O certame prevê 171 vagas distribuídas entre diferentes áreas e níveis de escolaridade, além da formação de cadastro reserva. Os salários iniciais variam de R$ 1.621,05 a R$ 13.881,85, conforme o cargo.

O concurso público nº 02/2026 foi oficializado pelo Edital nº 220/2026, assinado em 20 de outubro. A seleção será organizada pelo Instituto ACCESS e contempla funções que exigem desde ensino fundamental incompleto até formação superior, incluindo áreas administrativas, operacionais, técnicas, da saúde e de engenharia.

Além da remuneração prevista para cada função, a Prefeitura oferecerá vale-alimentação e prêmio-assiduidade de até R$ 1.250, conforme a legislação municipal vigente. Os valores dos vencimentos têm como referência setembro de 2026.

Inscrições e provas