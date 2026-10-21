21 de outubro de 2026
Folha da Região - Sampi Araçatuba
Folha da Região - Sampi Araçatuba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Folha da Região nas Redes Sociais | @folhadaregiao
CONFIRA LISTA

Birigui abre concurso com 171 vagas e salários de até R$ 13,8 mil

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 3 min
Facebook Whatsapp Twitter
Prefeitura de Birigui
Edital reúne 171 vagas e cadastro reserva; inscrições começam nesta quinta-feira (22)
Edital reúne 171 vagas e cadastro reserva; inscrições começam nesta quinta-feira (22)

A Prefeitura de Birigui publicou nesta quarta-feira (21) o edital de abertura de um novo concurso público para contratação de servidores municipais. O certame prevê 171 vagas distribuídas entre diferentes áreas e níveis de escolaridade, além da formação de cadastro reserva. Os salários iniciais variam de R$ 1.621,05 a R$ 13.881,85, conforme o cargo.

O concurso público nº 02/2026 foi oficializado pelo Edital nº 220/2026, assinado em 20 de outubro. A seleção será organizada pelo Instituto ACCESS e contempla funções que exigem desde ensino fundamental incompleto até formação superior, incluindo áreas administrativas, operacionais, técnicas, da saúde e de engenharia.

Além da remuneração prevista para cada função, a Prefeitura oferecerá vale-alimentação e prêmio-assiduidade de até R$ 1.250, conforme a legislação municipal vigente. Os valores dos vencimentos têm como referência setembro de 2026.

Inscrições e provas

As inscrições deverão ser feitas exclusivamente pela internet, no site www.access.org.br, a partir das 14h desta quinta-feira (22), até as 23h59 de 10 de dezembro de 2026.

As taxas de inscrição variam conforme a escolaridade exigida: R$ 54 para cargos de nível fundamental, R$ 56 para nível médio ou técnico e R$ 58 para nível superior. O edital prevê período para solicitação de isenção nos dias 22 e 23 de outubro.

A aplicação das provas está prevista para 14 de fevereiro de 2027, em Birigui. Caso o número de inscritos ultrapasse a capacidade dos locais disponíveis no município, a organização poderá utilizar cidades vizinhas.

Todos os candidatos passarão por prova objetiva. Para o cargo de procurador jurídico, haverá também prova discursiva. Algumas funções operacionais exigirão prova prática, enquanto determinados cargos terão teste de aptidão física.

O concurso terá validade de dois anos a partir da homologação do resultado final, com possibilidade de prorrogação por igual período, uma única vez.

Lista completa de cargos, vagas e salários

Ensino fundamental incompleto e completo

Cargo Vagas Salário inicial
Apreensor de Animais CR R$ 1.621,05
Aferidor de Hidrômetro CR R$ 2.066,72
Auxiliar de Serviços Gerais – Feminino 30 R$ 1.621,05
Auxiliar de Serviços Gerais – Masculino 30 R$ 1.621,05
Auxiliar de Topografia e Agrimensura 1 R$ 1.621,05
Auxiliar em Saúde Bucal 3 R$ 1.708,04
Borracheiro 1 R$ 1.708,04
Carpinteiro 1 R$ 2.273,41
Coletor de Lixo 10 R$ 1.621,05
Coveiro 1 R$ 1.621,05
Cozinheiro 2 R$ 1.708,04
Eletricista CR R$ 2.273,41
Encanador 4 R$ 2.273,41
Ferreiro Armador 1 R$ 2.066,72
Frentista 1 R$ 1.708,04
Instrutor de Corte e Costura CR R$ 1.708,04
Leiturista CR R$ 1.708,04
Mecânico 1 R$ 2.500,74
Mecânico de Manutenção CR R$ 4.027,49
Motorista de Veículos Leves CR R$ 2.273,41
Motorista de Veículos Pesados 5 R$ 2.500,74
Operador da Vaca Mecânica CR R$ 2.750,80
Operador de Bombas 1 R$ 1.621,05
Operador de Máquinas 3 R$ 3.025,91
Padeiro 1 R$ 1.708,04
Pedreiro 5 R$ 2.500,74
Pintor 2 R$ 2.273,41
Soldador 1 R$ 2.273,41
Telefonista CR R$ 1.878,83
Tratorista 3 R$ 1.878,83
Vigia CR R$ 1.621,05

Ensino médio e técnico

Cargo Vagas Salário inicial
Agente Comunitário de Saúde CR R$ 3.568,39
Agente de Combate a Endemias CR R$ 3.568,39
Almoxarife CR R$ 2.500,74
Auxiliar de Veterinário 1 R$ 1.878,83
Cuidador Social – Feminino 2 R$ 1.878,83
Cuidador Social – Masculino 2 R$ 1.878,83
Desenhista CR R$ 3.328,50
Fiscal de Obras e Posturas CR R$ 2.750,80
Fiscal de Tributos CR R$ 2.750,80
Oficial Administrativo 4 R$ 3.328,50
Operador de Estação de Tratamento de Água 3 R$ 3.328,50
Orientador Social CR R$ 2.500,74
Recepcionista 4 R$ 2.500,74
Salva-Vidas CR R$ 1.708,04
Técnico Agrícola CR R$ 3.328,50
Técnico em Agrimensura CR R$ 3.328,50
Técnico em Contabilidade CR R$ 3.328,50
Técnico em Edificações CR R$ 3.328,50
Técnico em Enfermagem – 30 horas CR R$ 3.328,50
Técnico em Enfermagem ESF – 40 horas 11 R$ 4.430,24
Técnico em Farmácia 4 R$ 3.328,50
Técnico em Informática 1 R$ 3.328,50
Técnico em Nutrição 1 R$ 3.328,50
Técnico em Segurança do Trabalho CR R$ 3.328,50

Ensino superior

Cargo Vagas Salário inicial
Acupunturista CR R$ 4.873,26
Analista de Tecnologia da Informação 1 R$ 4.873,26
Arquiteto CR R$ 4.873,26
Assistente Social 4 R$ 4.873,26
Assistente Social Educacional 1 R$ 4.873,26
Cirurgião-Dentista CR R$ 4.873,26
Contador 1 R$ 4.873,26
Controlador Interno 1 R$ 4.873,26
Enfermeiro CR R$ 4.873,26
Enfermeiro ESF 11 R$ 6.486,36
Engenheiro Ambiental CR R$ 5.360,63
Engenheiro Civil CR R$ 5.360,63
Engenheiro Elétrico CR R$ 5.360,63
Engenheiro Químico CR R$ 5.360,63
Farmacêutico 6 R$ 4.873,26
Fisioterapeuta 1 R$ 4.873,26
Fonoaudiólogo 1 R$ 4.873,26
Médico Veterinário CR R$ 5.360,63
Museólogo 1 R$ 4.873,26
Nutricionista 1 R$ 4.873,26
Preparador Físico 1 R$ 4.873,26
Procurador Jurídico CR R$ 13.881,85
Psicólogo CR R$ 4.873,26
Psicólogo Educacional 1 R$ 4.873,26
Terapeuta Ocupacional CR R$ 4.873,26

O edital estabelece 152 vagas para ampla concorrência e 19 reservadas a pessoas com deficiência (PcD), totalizando 171 vagas imediatas. Também há funções destinadas exclusivamente à formação de cadastro reserva (CR), sem quantidade imediata de vagas definida na tabela.

Os requisitos variam de acordo com o cargo. Algumas funções exigem cursos específicos, registro em conselho profissional ou Carteira Nacional de Habilitação (CNH) em determinadas categorias.

Para os cargos de Agente Comunitário de Saúde e Agente de Combate a Endemias, por exemplo, o edital prevê curso introdutório de formação inicial e continuada. No caso de Agente Comunitário de Saúde, também é exigida residência na área de abrangência da unidade de saúde em que o candidato pretende atuar, desde a publicação do edital.

A prova objetiva será eliminatória e classificatória para todos os cargos. O teste de aptidão física será aplicado aos candidatos às funções de Agente Comunitário de Saúde, Agente de Combate a Endemias, Auxiliar de Serviços Gerais feminino e masculino, Coletor de Lixo e Leiturista.

Já a prova prática está prevista para funções como borracheiro, carpinteiro, cozinheiro, eletricista, encanador, ferreiro armador, mecânico, mecânico de manutenção, motoristas, operador de máquinas, padeiro, pedreiro, pintor, soldador e tratorista.

Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Araçatuba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários