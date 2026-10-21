A Prefeitura de Birigui publicou nesta quarta-feira (21) o edital de abertura de um novo concurso público para contratação de servidores municipais. O certame prevê 171 vagas distribuídas entre diferentes áreas e níveis de escolaridade, além da formação de cadastro reserva. Os salários iniciais variam de R$ 1.621,05 a R$ 13.881,85, conforme o cargo.
O concurso público nº 02/2026 foi oficializado pelo Edital nº 220/2026, assinado em 20 de outubro. A seleção será organizada pelo Instituto ACCESS e contempla funções que exigem desde ensino fundamental incompleto até formação superior, incluindo áreas administrativas, operacionais, técnicas, da saúde e de engenharia.
Além da remuneração prevista para cada função, a Prefeitura oferecerá vale-alimentação e prêmio-assiduidade de até R$ 1.250, conforme a legislação municipal vigente. Os valores dos vencimentos têm como referência setembro de 2026.
Inscrições e provas
As inscrições deverão ser feitas exclusivamente pela internet, no site www.access.org.br, a partir das 14h desta quinta-feira (22), até as 23h59 de 10 de dezembro de 2026.
As taxas de inscrição variam conforme a escolaridade exigida: R$ 54 para cargos de nível fundamental, R$ 56 para nível médio ou técnico e R$ 58 para nível superior. O edital prevê período para solicitação de isenção nos dias 22 e 23 de outubro.
A aplicação das provas está prevista para 14 de fevereiro de 2027, em Birigui. Caso o número de inscritos ultrapasse a capacidade dos locais disponíveis no município, a organização poderá utilizar cidades vizinhas.
Todos os candidatos passarão por prova objetiva. Para o cargo de procurador jurídico, haverá também prova discursiva. Algumas funções operacionais exigirão prova prática, enquanto determinados cargos terão teste de aptidão física.
O concurso terá validade de dois anos a partir da homologação do resultado final, com possibilidade de prorrogação por igual período, uma única vez.
Lista completa de cargos, vagas e salários
Ensino fundamental incompleto e completo
|Cargo
|Vagas
|Salário inicial
|Apreensor de Animais
|CR
|R$ 1.621,05
|Aferidor de Hidrômetro
|CR
|R$ 2.066,72
|Auxiliar de Serviços Gerais – Feminino
|30
|R$ 1.621,05
|Auxiliar de Serviços Gerais – Masculino
|30
|R$ 1.621,05
|Auxiliar de Topografia e Agrimensura
|1
|R$ 1.621,05
|Auxiliar em Saúde Bucal
|3
|R$ 1.708,04
|Borracheiro
|1
|R$ 1.708,04
|Carpinteiro
|1
|R$ 2.273,41
|Coletor de Lixo
|10
|R$ 1.621,05
|Coveiro
|1
|R$ 1.621,05
|Cozinheiro
|2
|R$ 1.708,04
|Eletricista
|CR
|R$ 2.273,41
|Encanador
|4
|R$ 2.273,41
|Ferreiro Armador
|1
|R$ 2.066,72
|Frentista
|1
|R$ 1.708,04
|Instrutor de Corte e Costura
|CR
|R$ 1.708,04
|Leiturista
|CR
|R$ 1.708,04
|Mecânico
|1
|R$ 2.500,74
|Mecânico de Manutenção
|CR
|R$ 4.027,49
|Motorista de Veículos Leves
|CR
|R$ 2.273,41
|Motorista de Veículos Pesados
|5
|R$ 2.500,74
|Operador da Vaca Mecânica
|CR
|R$ 2.750,80
|Operador de Bombas
|1
|R$ 1.621,05
|Operador de Máquinas
|3
|R$ 3.025,91
|Padeiro
|1
|R$ 1.708,04
|Pedreiro
|5
|R$ 2.500,74
|Pintor
|2
|R$ 2.273,41
|Soldador
|1
|R$ 2.273,41
|Telefonista
|CR
|R$ 1.878,83
|Tratorista
|3
|R$ 1.878,83
|Vigia
|CR
|R$ 1.621,05
Ensino médio e técnico
|Cargo
|Vagas
|Salário inicial
|Agente Comunitário de Saúde
|CR
|R$ 3.568,39
|Agente de Combate a Endemias
|CR
|R$ 3.568,39
|Almoxarife
|CR
|R$ 2.500,74
|Auxiliar de Veterinário
|1
|R$ 1.878,83
|Cuidador Social – Feminino
|2
|R$ 1.878,83
|Cuidador Social – Masculino
|2
|R$ 1.878,83
|Desenhista
|CR
|R$ 3.328,50
|Fiscal de Obras e Posturas
|CR
|R$ 2.750,80
|Fiscal de Tributos
|CR
|R$ 2.750,80
|Oficial Administrativo
|4
|R$ 3.328,50
|Operador de Estação de Tratamento de Água
|3
|R$ 3.328,50
|Orientador Social
|CR
|R$ 2.500,74
|Recepcionista
|4
|R$ 2.500,74
|Salva-Vidas
|CR
|R$ 1.708,04
|Técnico Agrícola
|CR
|R$ 3.328,50
|Técnico em Agrimensura
|CR
|R$ 3.328,50
|Técnico em Contabilidade
|CR
|R$ 3.328,50
|Técnico em Edificações
|CR
|R$ 3.328,50
|Técnico em Enfermagem – 30 horas
|CR
|R$ 3.328,50
|Técnico em Enfermagem ESF – 40 horas
|11
|R$ 4.430,24
|Técnico em Farmácia
|4
|R$ 3.328,50
|Técnico em Informática
|1
|R$ 3.328,50
|Técnico em Nutrição
|1
|R$ 3.328,50
|Técnico em Segurança do Trabalho
|CR
|R$ 3.328,50
Ensino superior
|Cargo
|Vagas
|Salário inicial
|Acupunturista
|CR
|R$ 4.873,26
|Analista de Tecnologia da Informação
|1
|R$ 4.873,26
|Arquiteto
|CR
|R$ 4.873,26
|Assistente Social
|4
|R$ 4.873,26
|Assistente Social Educacional
|1
|R$ 4.873,26
|Cirurgião-Dentista
|CR
|R$ 4.873,26
|Contador
|1
|R$ 4.873,26
|Controlador Interno
|1
|R$ 4.873,26
|Enfermeiro
|CR
|R$ 4.873,26
|Enfermeiro ESF
|11
|R$ 6.486,36
|Engenheiro Ambiental
|CR
|R$ 5.360,63
|Engenheiro Civil
|CR
|R$ 5.360,63
|Engenheiro Elétrico
|CR
|R$ 5.360,63
|Engenheiro Químico
|CR
|R$ 5.360,63
|Farmacêutico
|6
|R$ 4.873,26
|Fisioterapeuta
|1
|R$ 4.873,26
|Fonoaudiólogo
|1
|R$ 4.873,26
|Médico Veterinário
|CR
|R$ 5.360,63
|Museólogo
|1
|R$ 4.873,26
|Nutricionista
|1
|R$ 4.873,26
|Preparador Físico
|1
|R$ 4.873,26
|Procurador Jurídico
|CR
|R$ 13.881,85
|Psicólogo
|CR
|R$ 4.873,26
|Psicólogo Educacional
|1
|R$ 4.873,26
|Terapeuta Ocupacional
|CR
|R$ 4.873,26
O edital estabelece 152 vagas para ampla concorrência e 19 reservadas a pessoas com deficiência (PcD), totalizando 171 vagas imediatas. Também há funções destinadas exclusivamente à formação de cadastro reserva (CR), sem quantidade imediata de vagas definida na tabela.
Os requisitos variam de acordo com o cargo. Algumas funções exigem cursos específicos, registro em conselho profissional ou Carteira Nacional de Habilitação (CNH) em determinadas categorias.
Para os cargos de Agente Comunitário de Saúde e Agente de Combate a Endemias, por exemplo, o edital prevê curso introdutório de formação inicial e continuada. No caso de Agente Comunitário de Saúde, também é exigida residência na área de abrangência da unidade de saúde em que o candidato pretende atuar, desde a publicação do edital.
A prova objetiva será eliminatória e classificatória para todos os cargos. O teste de aptidão física será aplicado aos candidatos às funções de Agente Comunitário de Saúde, Agente de Combate a Endemias, Auxiliar de Serviços Gerais feminino e masculino, Coletor de Lixo e Leiturista.
Já a prova prática está prevista para funções como borracheiro, carpinteiro, cozinheiro, eletricista, encanador, ferreiro armador, mecânico, mecânico de manutenção, motoristas, operador de máquinas, padeiro, pedreiro, pintor, soldador e tratorista.
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