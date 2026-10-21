21 de outubro de 2026
Folha da Região - Sampi Araçatuba
Folha da Região - Sampi Araçatuba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Folha da Região nas Redes Sociais | @folhadaregiao
JUSSARA

Idoso morre após batida entre motoneta e carro em Araçatuba

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Francisco de Oliveira da Silva, de 77 anos, foi socorrido após colisão no bairro Jussara, mas morreu na Santa Casa
Francisco de Oliveira da Silva, de 77 anos, foi socorrido após colisão no bairro Jussara, mas morreu na Santa Casa

Francisco de Oliveira da Silva, de 77 anos, morreu após um acidente de trânsito entre uma motoneta Honda Biz e um carro, no bairro Jussara, em Araçatuba. A colisão aconteceu na tarde de terça-feira (20), no cruzamento das ruas Urbano Crevelin e José Canovas Andreu.

Francisco conduzia a motoneta pela Rua Urbano Crevelin quando chegou ao cruzamento com a Rua José Canovas Andreu, onde há sinalização de preferência. 

A Biz atingiu a lateral de um Volkswagen Voyage que seguia no sentido bairro. Com o impacto, o motociclista foi lançado ao chão e precisou ser socorrido por uma equipe de resgate.

A vítima foi encaminhada para atendimento médico na Santa Casa de Araçatuba. Apesar dos esforços de socorro, a morte foi confirmada pouco antes das 18h.

O falecimento foi comunicado à polícia na noite do mesmo dia pela sobrinha da vítima, que informou que o tio morreu em decorrência dos ferimentos sofridos no acidente.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Araçatuba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários