Francisco de Oliveira da Silva, de 77 anos, morreu após um acidente de trânsito entre uma motoneta Honda Biz e um carro, no bairro Jussara, em Araçatuba. A colisão aconteceu na tarde de terça-feira (20), no cruzamento das ruas Urbano Crevelin e José Canovas Andreu.
Francisco conduzia a motoneta pela Rua Urbano Crevelin quando chegou ao cruzamento com a Rua José Canovas Andreu, onde há sinalização de preferência.
A Biz atingiu a lateral de um Volkswagen Voyage que seguia no sentido bairro. Com o impacto, o motociclista foi lançado ao chão e precisou ser socorrido por uma equipe de resgate.
A vítima foi encaminhada para atendimento médico na Santa Casa de Araçatuba. Apesar dos esforços de socorro, a morte foi confirmada pouco antes das 18h.
O falecimento foi comunicado à polícia na noite do mesmo dia pela sobrinha da vítima, que informou que o tio morreu em decorrência dos ferimentos sofridos no acidente.
O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).
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