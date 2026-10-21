Francisco de Oliveira da Silva, de 77 anos, morreu após um acidente de trânsito entre uma motoneta Honda Biz e um carro, no bairro Jussara, em Araçatuba. A colisão aconteceu na tarde de terça-feira (20), no cruzamento das ruas Urbano Crevelin e José Canovas Andreu.

Francisco conduzia a motoneta pela Rua Urbano Crevelin quando chegou ao cruzamento com a Rua José Canovas Andreu, onde há sinalização de preferência.

A Biz atingiu a lateral de um Volkswagen Voyage que seguia no sentido bairro. Com o impacto, o motociclista foi lançado ao chão e precisou ser socorrido por uma equipe de resgate.