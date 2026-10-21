Um adolescente de 14 anos relatou ter sido agredido por dois alunos dentro de uma escola municipal de Cedral, a aproximadamente 140 km em Araçatuba, na segunda-feira (19). Segundo o boletim de ocorrência divulgado nesta terça-feira, o jovem também afirmou que os colegas colocaram um saco plástico sobre sua cabeça em uma tentativa de asfixia.
A situação veio à tona depois que a direção da Escola Municipal Lúcia Novais Brandão entrou em contato com a mãe do estudante. Ao chegar à unidade, ela percebeu que o filho apresentava ferimentos nos braços e no rosto.
Conforme o relato registrado pela polícia, o adolescente estava na quadra da escola quando foi levado pelos outros dois alunos até um banheiro. Foi nesse local que, segundo a vítima, os colegas colocaram o saco plástico sobre sua cabeça.
Em nota divulgada à imprensa, a Prefeitura de Cedral informou que a equipe escolar adotou imediatamente as providências cabíveis após tomar conhecimento da agressão. A administração municipal não teve, no material fornecido, outros detalhes sobre as medidas adotadas.
"A Prefeitura de Cedral informa que a equipe escolar adotou imediatamente as medidas cabíveis diante da agressão ocorrida na quadra da escola, incluindo a intervenção na ocorrência e a convocação dos responsáveis por todos os estudantes envolvidos, inclusive os do aluno agredido. O Conselho de Classe também foi convocado para avaliar o episódio e deliberar sobre as providências previstas nas normas escolares", afirma.
O caso foi registrado como ameaça e lesão corporal e será investigado pela Polícia Civil. O adolescente também foi encaminhado para exame de corpo de delito, procedimento utilizado para documentar lesões e auxiliar na apuração dos fatos.
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