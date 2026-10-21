Um adolescente de 14 anos relatou ter sido agredido por dois alunos dentro de uma escola municipal de Cedral, a aproximadamente 140 km em Araçatuba, na segunda-feira (19). Segundo o boletim de ocorrência divulgado nesta terça-feira, o jovem também afirmou que os colegas colocaram um saco plástico sobre sua cabeça em uma tentativa de asfixia.

A situação veio à tona depois que a direção da Escola Municipal Lúcia Novais Brandão entrou em contato com a mãe do estudante. Ao chegar à unidade, ela percebeu que o filho apresentava ferimentos nos braços e no rosto.

Conforme o relato registrado pela polícia, o adolescente estava na quadra da escola quando foi levado pelos outros dois alunos até um banheiro. Foi nesse local que, segundo a vítima, os colegas colocaram o saco plástico sobre sua cabeça.