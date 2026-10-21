21 de outubro de 2026
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CEDRAL

Adolescente relata tentativa de asfixia em agressão em escola

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Jovem de 14 anos disse ter sido levado ao banheiro por colegas
Jovem de 14 anos disse ter sido levado ao banheiro por colegas

Um adolescente de 14 anos relatou ter sido agredido por dois alunos dentro de uma escola municipal de Cedral, a aproximadamente 140 km em Araçatuba, na segunda-feira (19). Segundo o boletim de ocorrência divulgado nesta terça-feira, o jovem também afirmou que os colegas colocaram um saco plástico sobre sua cabeça em uma tentativa de asfixia.

A situação veio à tona depois que a direção da Escola Municipal Lúcia Novais Brandão entrou em contato com a mãe do estudante. Ao chegar à unidade, ela percebeu que o filho apresentava ferimentos nos braços e no rosto.

Conforme o relato registrado pela polícia, o adolescente estava na quadra da escola quando foi levado pelos outros dois alunos até um banheiro. Foi nesse local que, segundo a vítima, os colegas colocaram o saco plástico sobre sua cabeça.

Em nota divulgada à imprensa, a Prefeitura de Cedral informou que a equipe escolar adotou imediatamente as providências cabíveis após tomar conhecimento da agressão. A administração municipal não teve, no material fornecido, outros detalhes sobre as medidas adotadas.

"A Prefeitura de Cedral informa que a equipe escolar adotou imediatamente as medidas cabíveis diante da agressão ocorrida na quadra da escola, incluindo a intervenção na ocorrência e a convocação dos responsáveis por todos os estudantes envolvidos, inclusive os do aluno agredido. O Conselho de Classe também foi convocado para avaliar o episódio e deliberar sobre as providências previstas nas normas escolares", afirma.

O caso foi registrado como ameaça e lesão corporal e será investigado pela Polícia Civil. O adolescente também foi encaminhado para exame de corpo de delito, procedimento utilizado para documentar lesões e auxiliar na apuração dos fatos.

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