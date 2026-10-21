O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) marcou para terça-feira (27), às 13h30, o julgamento de um novo pedido de habeas corpus apresentado pela defesa da advogada e influenciadora Deolane Bezerra. A sessão será presencial, no Palácio da Justiça, na capital paulista.
Deolane está presa preventivamente desde 21 de maio de 2026 e permanece no Pavilhão Especial da Penitenciária Feminina de Tupi Paulista, aproximadamente 170 km de Araçatuba. A prisão ocorreu durante a Operação Vérnix, que investiga um suposto esquema de lavagem de dinheiro relacionado ao Primeiro Comando da Capital (PCC).
O novo julgamento será realizado pela 16ª Câmara de Direito Criminal do TJ-SP. Entre os argumentos apresentados pelos advogados está o pedido para que o caso seja conduzido pela Justiça Federal. A defesa também busca a anulação de decisões anteriores relacionadas ao processo.
A análise está marcada cerca de dois meses depois de a Justiça paulista reavaliar a prisão preventiva e decidir pela manutenção da medida. A revisão periódica da necessidade da prisão cautelar é prevista na legislação e não significa, por si só, que a pessoa investigada será liberada.
Na decisão anterior, a Justiça considerou que continuavam presentes os motivos para manter a prisão. A defesa, por sua vez, tenta reverter a situação e questiona a competência da Justiça estadual para conduzir o caso.
A Operação Vérnix apura suspeitas de lavagem de dinheiro e possível ligação de investigados com o PCC. Deolane é suspeita de participação no suposto esquema, mas as acusações ainda dependem da apuração e do andamento do processo judicial.
O julgamento previsto para 27 de outubro não representa uma decisão antecipada sobre o pedido. Caberá aos desembargadores analisar os argumentos da defesa e decidir se concedem ou negam o habeas corpus.
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