O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) marcou para terça-feira (27), às 13h30, o julgamento de um novo pedido de habeas corpus apresentado pela defesa da advogada e influenciadora Deolane Bezerra. A sessão será presencial, no Palácio da Justiça, na capital paulista.

Deolane está presa preventivamente desde 21 de maio de 2026 e permanece no Pavilhão Especial da Penitenciária Feminina de Tupi Paulista, aproximadamente 170 km de Araçatuba. A prisão ocorreu durante a Operação Vérnix, que investiga um suposto esquema de lavagem de dinheiro relacionado ao Primeiro Comando da Capital (PCC).

O novo julgamento será realizado pela 16ª Câmara de Direito Criminal do TJ-SP. Entre os argumentos apresentados pelos advogados está o pedido para que o caso seja conduzido pela Justiça Federal. A defesa também busca a anulação de decisões anteriores relacionadas ao processo.