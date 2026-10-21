Moradores dos bairros Colinas 1 e Colinas 2, em Birigui, devem economizar água nesta quarta-feira (21) por causa de uma manutenção programada no reservatório que atende a região. O serviço está previsto para começar às 7h30, com conclusão estimada para o meio-dia.

A intervenção será feita no reservatório de água tratada localizado no bairro Colinas II, responsável pelo abastecimento do setor Sul do município. De acordo com a Prefeitura, o trabalho faz parte do cronograma de manutenção da rede.

A medida tem como objetivo verificar e manter as condições de funcionamento dos equipamentos e das estruturas utilizadas na distribuição de água. A programação contempla serviços preventivos e corretivos.