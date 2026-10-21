Moradores dos bairros Colinas 1 e Colinas 2, em Birigui, devem economizar água nesta quarta-feira (21) por causa de uma manutenção programada no reservatório que atende a região. O serviço está previsto para começar às 7h30, com conclusão estimada para o meio-dia.
A intervenção será feita no reservatório de água tratada localizado no bairro Colinas II, responsável pelo abastecimento do setor Sul do município. De acordo com a Prefeitura, o trabalho faz parte do cronograma de manutenção da rede.
A medida tem como objetivo verificar e manter as condições de funcionamento dos equipamentos e das estruturas utilizadas na distribuição de água. A programação contempla serviços preventivos e corretivos.
A administração municipal orienta os moradores da área atendida a utilizarem a água de forma consciente durante o período da intervenção. A recomendação é evitar atividades que possam ser adiadas e que consumam grandes volumes de água.
Segundo a Prefeitura, imóveis com caixas-d’água dimensionadas adequadamente, conforme as normas técnicas, não devem sofrer interrupção no abastecimento durante a execução do serviço.
A previsão de término é por volta das 12h, mas os moradores devem acompanhar eventuais comunicados oficiais caso haja mudanças no cronograma.
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