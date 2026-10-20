Uma mulher de 53 anos morreu após sofrer complicações decorrentes de um acidente de trânsito ocorrido no sábado (17), em Birigui. A Polícia Civil investiga as circunstâncias dos atendimentos médicos prestados à vítima, que, segundo o marido, recebeu alta do pronto-socorro municipal mesmo apresentando dores abdominais.

Lúcia de Fátima Ribeiro de Andrade conduzia uma Honda Biz quando se envolveu em uma colisão com um VW Polo, no cruzamento das ruas Santos Dumont e Faustino Segura, na manhã de sábado.

Segundo o boletim de ocorrência, o marido relatou que ela foi atendida no pronto-socorro municipal, mas teria sido liberada no mesmo dia, sem passar por exame de imagem.