Uma mulher de 53 anos morreu após sofrer complicações decorrentes de um acidente de trânsito ocorrido no sábado (17), em Birigui. A Polícia Civil investiga as circunstâncias dos atendimentos médicos prestados à vítima, que, segundo o marido, recebeu alta do pronto-socorro municipal mesmo apresentando dores abdominais.
Lúcia de Fátima Ribeiro de Andrade conduzia uma Honda Biz quando se envolveu em uma colisão com um VW Polo, no cruzamento das ruas Santos Dumont e Faustino Segura, na manhã de sábado.
Segundo o boletim de ocorrência, o marido relatou que ela foi atendida no pronto-socorro municipal, mas teria sido liberada no mesmo dia, sem passar por exame de imagem.
As dores persistiram e, no domingo (18), Lúcia desmaiou em casa. Ela foi socorrida novamente e, durante a avaliação médica, teria sido identificada uma perfuração intestinal atribuída ao acidente.
A paciente passou por cirurgia e apresentou um quadro infeccioso grave. Ainda segundo as informações registradas pela polícia, sofreu uma parada cardiorrespiratória na noite de domingo, sendo submetida a aproximadamente dez minutos de reanimação.
Lúcia permaneceu internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Santa Casa de Birigui, mas morreu na segunda-feira (19).
Polícia investiga atendimentos
O caso será investigado pelo delegado Nilton Aparecido Marinho, do 2º Distrito Policial de Birigui. A apuração considera a possibilidade de omissão de socorro com resultado morte e eventual homicídio culposo relacionado à inobservância de regra técnica profissional. Não há, até o momento, conclusão sobre falha médica ou responsabilidade criminal.
A polícia deverá analisar os prontuários dos atendimentos, os laudos periciais e o exame necroscópico, além de esclarecer as circunstâncias do acidente.
A Honda Biz conduzida pela vítima foi recolhida administrativamente porque estava com o licenciamento vencido desde 2017.
Despedida
O velório de Lúcia ocorreu nesta terça-feira (20), em Araçatuba. O corpo seria trasladado para São Caetano, em Pernambuco, onde está previsto o sepultamento.
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