Uma estrutura suspeita de movimentar mais de R$ 460 milhões por meio de um esquema clandestino de importação e comercialização de produtos eletrônicos passou a ser alvo da Polícia Federal nesta terça-feira (20). A corporação deflagrou a Operação Dux, com o objetivo de desarticular a organização investigada por crimes como contrabando, descaminho, lavagem de dinheiro e organização criminosa.

Ao todo, cerca de 130 policiais federais foram mobilizados para cumprir 36 mandados de busca e apreensão, expedidos pela 1ª Vara Federal de São José do Rio Preto.

As ordens judiciais são cumpridas em São José do Rio Preto, Catanduva, Olímpia, Severínia e Franca.