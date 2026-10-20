20 de outubro de 2026
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ANDRADINA

Mulher é presa com 23 kg de cocaína escondidos em roupas

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Passageira estava em ônibus interestadual e levava a droga em uma mala; apreensão causou prejuízo ao tráfico estimado em R$ 1,7 milhão
Passageira estava em ônibus interestadual e levava a droga em uma mala; apreensão causou prejuízo ao tráfico estimado em R$ 1,7 milhão

Uma mulher de nacionalidade boliviana foi presa em flagrante por tráfico de drogas na madrugada desta terça-feira (20), após ser descoberta transportando 23,1 quilos de cocaína em uma mala durante fiscalização na Rodovia Marechal Rondon (SP-300), em Andradina.

A abordagem ocorreu por volta da 1h08, durante a Operação Impacto, realizada pelo Policiamento Rodoviário. Os agentes fiscalizaram um ônibus interestadual que seguia de Três Lagoas (MS) para São Paulo.

Durante a vistoria no compartimento destinado às bagagens, os policiais localizaram uma mala contendo diversas peças de roupas que haviam sido engomadas e utilizadas para ocultar a cocaína.

A bagagem foi relacionada à passageira que ocupava a poltrona 13. Diante da localização do entorpecente, ela recebeu voz de prisão e foi encaminhada para a Delegacia da Polícia Federal de Araçatuba.

Na unidade policial, a prisão em flagrante foi ratificada. A mulher permaneceu presa à disposição da Justiça. Conforme informado pela polícia, ela não possuía antecedentes criminais.

A quantidade de droga apreendida representa, segundo estimativa policial, um prejuízo de aproximadamente R$ 1,732 milhão ao tráfico de drogas.

O caso será investigado pela Polícia Federal, que deverá apurar a origem da cocaína e o destino final do entorpecente.

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