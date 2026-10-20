Uma mulher de nacionalidade boliviana foi presa em flagrante por tráfico de drogas na madrugada desta terça-feira (20), após ser descoberta transportando 23,1 quilos de cocaína em uma mala durante fiscalização na Rodovia Marechal Rondon (SP-300), em Andradina.

A abordagem ocorreu por volta da 1h08, durante a Operação Impacto, realizada pelo Policiamento Rodoviário. Os agentes fiscalizaram um ônibus interestadual que seguia de Três Lagoas (MS) para São Paulo.

Durante a vistoria no compartimento destinado às bagagens, os policiais localizaram uma mala contendo diversas peças de roupas que haviam sido engomadas e utilizadas para ocultar a cocaína.