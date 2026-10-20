A discussão sobre o aumento dos salários dos vereadores de Araçatuba terminou em troca de ofensas entre Ícaro Morales (MDB) e Arlindo Araújo (Solidariedade), durante a sessão da Câmara Municipal realizada na noite desta segunda-feira (19). O projeto, que previa subsídios de R$ 16,5 mil para a próxima legislatura, acabou retirado de pauta.

A proposta da Mesa Diretora havia sido adiada duas vezes: em dezembro de 2025, por duas sessões, e em fevereiro deste ano, por outras 33. Na sexta-feira (16), a presidente da Câmara, Edna Flor (Podemos), já havia antecipado a intenção de solicitar a retirada definitiva do texto.

Debate sobre salários

Ícaro defendeu o reajuste e questionou a diferença entre os vencimentos dos parlamentares e de seus assessores.