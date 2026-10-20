A discussão sobre o aumento dos salários dos vereadores de Araçatuba terminou em troca de ofensas entre Ícaro Morales (MDB) e Arlindo Araújo (Solidariedade), durante a sessão da Câmara Municipal realizada na noite desta segunda-feira (19). O projeto, que previa subsídios de R$ 16,5 mil para a próxima legislatura, acabou retirado de pauta.
A proposta da Mesa Diretora havia sido adiada duas vezes: em dezembro de 2025, por duas sessões, e em fevereiro deste ano, por outras 33. Na sexta-feira (16), a presidente da Câmara, Edna Flor (Podemos), já havia antecipado a intenção de solicitar a retirada definitiva do texto.
Debate sobre salários
Ícaro defendeu o reajuste e questionou a diferença entre os vencimentos dos parlamentares e de seus assessores.
“É certo assessores nossos ganharem mais do que a gente?”, perguntou.
O vereador também relatou ter ouvido comentários sobre a possibilidade de práticas de “rachadinha” em gabinetes, mas afirmou não participar desse tipo de conduta.
“Eu me sinto um palhaço quando alguém me para na rua e fala assim: ‘É vereador, tem rachadinha no seu gabinete, porque como um vereador como o senhor se submeteria a receber um salário desse e os seus assessores recebendo mais’. Eu não peço”, declarou.
Arlindo reagiu à fala, interpretando-a como uma acusação genérica contra vereadores de legislaturas anteriores.
“Falar de forma genérica que nas legislaturas passadas todos eram corruptos e faziam rachadinha é irresponsável, é leviano, porque nunca fiz isso”, rebateu.
O parlamentar afirmou ser contrário ao aumento e disse que sua sugestão havia sido reduzir os subsídios para R$ 3 mil.
Discussão sobre dedicação ao mandato
Em nova manifestação, Ícaro negou ter proposto o valor de R$ 16,5 mil, atribuindo a quantia à posição da maioria dos vereadores. Também pediu desculpas pela declaração anterior.
Apesar disso, voltou a provocar Arlindo ao comparar sua dedicação ao Legislativo com a da presidente Edna Flor. “O senhor, com todo o respeito, tem outro trabalho, não fica aqui, não tem a dedicação plena e exclusiva que a Edna tem”, afirmou.
Arlindo contestou a declaração. “Eu venho, cumpro minhas obrigações e não falto às sessões”, respondeu.
Ofensas no plenário
A discussão se intensificou quando Ícaro anunciou que continuaria suas respostas pelas redes sociais.
Arlindo reagiu com ofensas ao colega. “Você pode fazer respostas nos ‘quinto’ do inferno, seu ‘aparecidão’, ‘bobão’, seu ‘tonto’”, afirmou. Em seguida, chamou Ícaro de “vagabundo” e disse que ele não trabalhava nem tinha profissão.
Outros vereadores intervieram para reduzir a tensão. O projeto de reajuste foi retirado de pauta e a sessão prosseguiu.
Procurado pela reportagem, Ícaro informou que publicaria um vídeo nas redes sociais. Arlindo não foi localizado para comentar o episódio, pois, segundo a informação recebida pela reportagem, realizava uma cirurgia. Posteriormente, publicou um trecho da sessão em que se posiciona contra o aumento dos salários.
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