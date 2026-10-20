Araçatuba recebeu investimentos estimados em R$ 933,5 mil em equipamentos destinados à segurança pública e à Defesa Civil. Os recursos incluem a doação de 95 armas de incapacitação neuromuscular, conhecidas como tasers, 190 sprays de defesa pessoal e um caminhão-pipa para reforçar o atendimento de ocorrências no município.

Os equipamentos chegaram por meio de iniciativas dos governos Federal e Estadual. Além disso, as entregas contemplam a Guarda Civil Municipal (GCM) e a Defesa Civil, com o objetivo de ampliar a estrutura operacional das duas instituições.

GCM recebe R$ 415 mil em equipamentos

A Guarda Civil Municipal recebeu 95 tasers e 190 espargidores, utilizados em atividades operacionais de segurança pública. Os dispositivos chegaram a Araçatuba no dia 7 de outubro.