Araçatuba recebeu investimentos estimados em R$ 933,5 mil em equipamentos destinados à segurança pública e à Defesa Civil. Os recursos incluem a doação de 95 armas de incapacitação neuromuscular, conhecidas como tasers, 190 sprays de defesa pessoal e um caminhão-pipa para reforçar o atendimento de ocorrências no município.
Os equipamentos chegaram por meio de iniciativas dos governos Federal e Estadual. Além disso, as entregas contemplam a Guarda Civil Municipal (GCM) e a Defesa Civil, com o objetivo de ampliar a estrutura operacional das duas instituições.
GCM recebe R$ 415 mil em equipamentos
A Guarda Civil Municipal recebeu 95 tasers e 190 espargidores, utilizados em atividades operacionais de segurança pública. Os dispositivos chegaram a Araçatuba no dia 7 de outubro.
A doação ocorreu por meio da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), vinculada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), dentro do Programa Município Mais Seguro.
O valor estimado dos equipamentos é de R$ 415 mil. Como o Governo Federal realizou a doação, o município não teve custos de aquisição.
Segundo a Secretaria Municipal de Segurança Pública, os agentes somente poderão utilizar os dispositivos após concluir a capacitação necessária.
A corporação já conta com instrutores que receberam treinamento específico por meio do Projeto Nacional de Qualificação do Uso da Força.
Guardas passarão por treinamento
O guarda municipal Mauricio Alves da Silva Cabrera, que participou dos cursos oferecidos pela Senasp, explicou que os novos equipamentos ampliam as alternativas de atuação dos agentes.
“Os equipamentos, aliados à capacitação dos agentes, ampliam as alternativas para o emprego diferenciado da força. A formação em uso progressivo da força e policiamento comunitário também prepara os guardas para situações operacionais e para uma comunicação mais assertiva e não violenta com a população”, declarou.
A próxima etapa será o treinamento dos demais guardas municipais que utilizarão os dispositivos.
Além disso, a distribuição dos equipamentos para as atividades operacionais ocorrerá somente após a conclusão dessa fase, conforme os protocolos institucionais e os requisitos de segurança.
Defesa Civil recebe caminhão-pipa de R$ 518,5 mil
Além dos equipamentos destinados à GCM, Araçatuba tem previsão de receber nesta terça-feira (20) um caminhão-pipa para reforçar a estrutura da Defesa Civil Municipal.
O veículo está avaliado em R$ 518,5 mil e foi disponibilizado por meio de convênio entre o município e o Governo do Estado de São Paulo.
A parceria envolve a Casa Militar e a Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil (CEPDEC).
Segundo o responsável pela Defesa Civil de Araçatuba, Eduardo Cardozo, o caminhão ampliará a capacidade de atendimento das equipes, principalmente em ocorrências de incêndios.
“Esse caminhão-pipa representa um reforço importante para a Defesa Civil, especialmente no combate a incêndios em áreas rurais e de vegetação. A chegada do equipamento amplia nossos recursos operacionais e contribui para a proteção da população, do patrimônio e do meio ambiente”, afirmou.
Caminhão ainda passará por regularização
Antes de entrar em operação, o caminhão-pipa deverá passar por procedimentos administrativos, incluindo transferência e regularização.
Após a conclusão dessas etapas, a Defesa Civil poderá incorporar o veículo às atividades operacionais e preventivas.
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