20 de outubro de 2026
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INVESTIMENTO

Araçatuba recebe R$ 933 mil em equipamentos para segurança

Por Vitor Moretti | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação
A Guarda Civil Municipal recebeu 95 tasers e 190 espargidores, utilizados em atividades operacionais de segurança pública; já a Defesa Civil contará com um caminhão-pipa
A Guarda Civil Municipal recebeu 95 tasers e 190 espargidores, utilizados em atividades operacionais de segurança pública; já a Defesa Civil contará com um caminhão-pipa

Araçatuba recebeu investimentos estimados em R$ 933,5 mil em equipamentos destinados à segurança pública e à Defesa Civil. Os recursos incluem a doação de 95 armas de incapacitação neuromuscular, conhecidas como tasers, 190 sprays de defesa pessoal e um caminhão-pipa para reforçar o atendimento de ocorrências no município.

Os equipamentos chegaram por meio de iniciativas dos governos Federal e Estadual. Além disso, as entregas contemplam a Guarda Civil Municipal (GCM) e a Defesa Civil, com o objetivo de ampliar a estrutura operacional das duas instituições.

GCM recebe R$ 415 mil em equipamentos

A Guarda Civil Municipal recebeu 95 tasers e 190 espargidores, utilizados em atividades operacionais de segurança pública. Os dispositivos chegaram a Araçatuba no dia 7 de outubro.

A doação ocorreu por meio da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), vinculada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), dentro do Programa Município Mais Seguro.

O valor estimado dos equipamentos é de R$ 415 mil. Como o Governo Federal realizou a doação, o município não teve custos de aquisição.

Segundo a Secretaria Municipal de Segurança Pública, os agentes somente poderão utilizar os dispositivos após concluir a capacitação necessária.

A corporação já conta com instrutores que receberam treinamento específico por meio do Projeto Nacional de Qualificação do Uso da Força.

Guardas passarão por treinamento

O guarda municipal Mauricio Alves da Silva Cabrera, que participou dos cursos oferecidos pela Senasp, explicou que os novos equipamentos ampliam as alternativas de atuação dos agentes.

“Os equipamentos, aliados à capacitação dos agentes, ampliam as alternativas para o emprego diferenciado da força. A formação em uso progressivo da força e policiamento comunitário também prepara os guardas para situações operacionais e para uma comunicação mais assertiva e não violenta com a população”, declarou.

A próxima etapa será o treinamento dos demais guardas municipais que utilizarão os dispositivos.

Além disso, a distribuição dos equipamentos para as atividades operacionais ocorrerá somente após a conclusão dessa fase, conforme os protocolos institucionais e os requisitos de segurança.

Defesa Civil recebe caminhão-pipa de R$ 518,5 mil

Além dos equipamentos destinados à GCM, Araçatuba tem previsão de receber nesta terça-feira (20) um caminhão-pipa para reforçar a estrutura da Defesa Civil Municipal.

O veículo está avaliado em R$ 518,5 mil e foi disponibilizado por meio de convênio entre o município e o Governo do Estado de São Paulo.

A parceria envolve a Casa Militar e a Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil (CEPDEC).

Segundo o responsável pela Defesa Civil de Araçatuba, Eduardo Cardozo, o caminhão ampliará a capacidade de atendimento das equipes, principalmente em ocorrências de incêndios.

“Esse caminhão-pipa representa um reforço importante para a Defesa Civil, especialmente no combate a incêndios em áreas rurais e de vegetação. A chegada do equipamento amplia nossos recursos operacionais e contribui para a proteção da população, do patrimônio e do meio ambiente”, afirmou.

Caminhão ainda passará por regularização

Antes de entrar em operação, o caminhão-pipa deverá passar por procedimentos administrativos, incluindo transferência e regularização.

Após a conclusão dessas etapas, a Defesa Civil poderá incorporar o veículo às atividades operacionais e preventivas.

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