Um projeto de preservação do patrimônio histórico de Araçatuba vai reunir informações sobre 60 imóveis de interesse arquitetônico, histórico e cultural do município. A iniciativa, chamada “Araçatuba Patrimonial – Tecnologia a Serviço da Memória”, foi apresentada na segunda-feira (19), no Museu Ferroviário Moisés Joaquim Rodrigues.
O trabalho é desenvolvido pela Conteúdo Estratégico, por meio de um edital de fomento cultural de 2025. Os recursos são provenientes do Fundo Municipal de Apoio à Cultura de Araçatuba.
Durante o encontro, a equipe apresentou a metodologia e as etapas do inventário técnico, que pretende documentar as características e a importância das edificações selecionadas.
A apresentação ficou a cargo de Fernanda Machado, gestora do projeto, educadora e especialista em Políticas Públicas de Cultura pela Universidade Federal da Bahia (UFBA).
Além disso, participaram a arquiteta Ana Laura Roma e o historiador Daniel Lima, que integram a equipe responsável pelo levantamento.
Projeto contempla imóveis históricos de Araçatuba
Nesta primeira etapa, o inventário contempla edificações localizadas na Área Especial de Interesse Histórico (AEIH), definida pelo Plano Diretor de Araçatuba.
A seleção inicial considera a localização e as características arquitetônicas dos imóveis. No entanto, o projeto poderá ser ampliado futuramente para outras regiões e categorias de patrimônio.
Para organizar o levantamento, a equipe dividiu as construções em diferentes estilos arquitetônicos, como eclético, ferroviário, Art Déco, missões espanholas e modernismo brasileiro.
Também fazem parte da classificação as sobrelojas relacionadas à imigração sírio-libanesa e os templos de influência japonesa.
Prédios conhecidos estão entre os selecionados
Entre os imóveis pré-selecionados estão construções conhecidas da população de Araçatuba.
O levantamento inclui o Instituto de Educação Manoel Bento da Cruz (IE), a Delegacia de Polícia Civil, um sobrado na Praça Nove de Julho e casas da Vila Ferroviária.
Além disso, a equipe selecionou a Câmara Municipal, a Igreja Matriz e o Templo Budista Nipo-Brasileira.
Os pesquisadores avaliarão cada imóvel conforme sua importância histórica, arquitetônica ou pela combinação dessas características.
“Edificações sem monumentalidade ganham importância quando formam conjuntos e dão continuidade à paisagem histórica”, explicou Fernanda Machado.
Portal terá tours virtuais e registros históricos
Uma das principais propostas do Araçatuba Patrimonial é disponibilizar o levantamento em uma plataforma digital.
O portal reunirá informações históricas sobre os imóveis, além de tours virtuais em 360 graus, vídeos e registros de memória oral.
O projeto também prevê a produção de um catálogo impresso com informações sobre as edificações estudadas.
Dessa forma, o material poderá contribuir para políticas públicas de preservação, ações de educação patrimonial e iniciativas de turismo cultural.
Levantamento poderá criar roteiros turísticos
Segundo Fernanda, as informações reunidas também permitirão desenvolver roteiros turísticos temáticos pela cidade.
Entre as propostas estão percursos relacionados ao Patrimônio Ferroviário, Arquitetura Institucional, Arquitetura Religiosa e Diversidade Cultural.
Além disso, o projeto prevê roteiros sobre Memória Comercial e Hoteleira e Modernização Urbana.
A proposta é utilizar os registros históricos e arquitetônicos para ampliar o conhecimento sobre o patrimônio de Araçatuba e contribuir para sua preservação.
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