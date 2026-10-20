Um projeto de preservação do patrimônio histórico de Araçatuba vai reunir informações sobre 60 imóveis de interesse arquitetônico, histórico e cultural do município. A iniciativa, chamada “Araçatuba Patrimonial – Tecnologia a Serviço da Memória”, foi apresentada na segunda-feira (19), no Museu Ferroviário Moisés Joaquim Rodrigues.

O trabalho é desenvolvido pela Conteúdo Estratégico, por meio de um edital de fomento cultural de 2025. Os recursos são provenientes do Fundo Municipal de Apoio à Cultura de Araçatuba.

Durante o encontro, a equipe apresentou a metodologia e as etapas do inventário técnico, que pretende documentar as características e a importância das edificações selecionadas.