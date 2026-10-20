20 de outubro de 2026
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TRÂNSITO

Pompeu de Toledo terá interdição por três semanas em Araçatuba

Por Vitor Moretti | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação
Interdição será para obras nas redes de água e esgoto entre a rua Presidente Bernardes e a Avenida Genaro Frascino
Interdição será para obras nas redes de água e esgoto entre a rua Presidente Bernardes e a Avenida Genaro Frascino

Um trecho da Avenida Pompeu de Toledo, em Araçatuba, será interditado a partir das 8h desta quinta-feira (22) para obras nas redes de água e esgoto. O bloqueio ocorrerá entre a Rua Presidente Bernardes e a Avenida Genaro Frascino, no sentido bairro-centro.

Segundo a GS Inima Samar, responsável pelos serviços, a previsão é de que a interdição dure aproximadamente três semanas, até a segunda semana de novembro. No entanto, o prazo poderá sofrer alterações conforme as condições técnicas e climáticas.

Durante o dia, o trecho terá restrições de circulação para a execução dos trabalhos. Já no período noturno, a empresa liberará uma faixa da pista interditada para o tráfego de veículos.

A pista no sentido centro-bairro, em direção à Rua Baguaçu e à Avenida Waldir Felizolla, permanecerá com circulação normal.

Motoristas terão rotas alternativas

A Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana orienta os motoristas a utilizarem caminhos alternativos durante a interdição da Avenida Pompeu de Toledo.

Uma das opções para quem estiver no sentido bairro-centro é virar à direita na Rua Presidente Bernardes e seguir até a Rua General Dutra.

Em seguida, o motorista deve virar à esquerda na General Dutra, à direita na Rua Washington Luís e depois à esquerda na Avenida Genaro Frascino.

Dessa forma, será possível retornar à Avenida Pompeu de Toledo nas proximidades do Araçatuba Shopping.

Outra alternativa é virar à esquerda na Rua Presidente Bernardes e acessar a Rua José Dionísio, seguindo em direção ao bairro Nova Iorque.

Obras devem durar até novembro

De acordo com o departamento de obras da GS Inima Samar, os serviços nas redes de água e esgoto devem continuar pelas próximas três semanas.

Durante esse período, a circulação de veículos poderá sofrer alterações conforme o avanço dos trabalhos.

Por isso, a orientação é que os motoristas respeitem a sinalização, reduzam a velocidade e redobrem a atenção ao passar pelas proximidades da obra.

Além disso, a Secretaria de Mobilidade Urbana recomenda que os condutores programem seus trajetos com antecedência para evitar atrasos.

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