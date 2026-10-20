Um trecho da Avenida Pompeu de Toledo, em Araçatuba, será interditado a partir das 8h desta quinta-feira (22) para obras nas redes de água e esgoto. O bloqueio ocorrerá entre a Rua Presidente Bernardes e a Avenida Genaro Frascino, no sentido bairro-centro.

Segundo a GS Inima Samar, responsável pelos serviços, a previsão é de que a interdição dure aproximadamente três semanas, até a segunda semana de novembro. No entanto, o prazo poderá sofrer alterações conforme as condições técnicas e climáticas.

Durante o dia, o trecho terá restrições de circulação para a execução dos trabalhos. Já no período noturno, a empresa liberará uma faixa da pista interditada para o tráfego de veículos.