Um homem de 46 anos, identificado no boletim de ocorrência como Reinaldo Vieira da Costa, teria utilizado o nome de um irmão para evitar a prisão enquanto estava internado na Santa Casa de Araçatuba. O caso veio à tona na segunda-feira (19), após a morte do paciente e o reconhecimento do corpo por um familiar.

Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Civil registrou o caso como morte suspeita, inicialmente classificada como morte súbita, sem causa determinante aparente.

O registro aponta que o paciente estava internado na Santa Casa, onde recebia acompanhamento médico após sofrer um infarto.

Irmão identificou possível troca de identidade