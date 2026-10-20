Um homem de 46 anos, identificado no boletim de ocorrência como Reinaldo Vieira da Costa, teria utilizado o nome de um irmão para evitar a prisão enquanto estava internado na Santa Casa de Araçatuba. O caso veio à tona na segunda-feira (19), após a morte do paciente e o reconhecimento do corpo por um familiar.
Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Civil registrou o caso como morte suspeita, inicialmente classificada como morte súbita, sem causa determinante aparente.
O registro aponta que o paciente estava internado na Santa Casa, onde recebia acompanhamento médico após sofrer um infarto.
Irmão identificou possível troca de identidade
De acordo com o relato apresentado à polícia, o homem, de 45 anos, informou que chegou a visitar o irmão durante a internação.
Posteriormente, funcionários do hospital comunicaram a ele a morte de um paciente identificado como "Robson".
No entanto, ao tomar conhecimento do óbito, o familiar contestou a identificação apresentada pelo hospital. Segundo ele, o homem que havia morrido não era Robson, outro irmão da família, residente na cidade de São Paulo.
O declarante afirmou reconhecer o paciente falecido como Reinaldo Vieira da Costa.
Polícia suspeita de uso de identidade falsa
Conforme o boletim de ocorrência, a principal suspeita é de que Reinaldo tenha se apresentado como outro irmão por constar como procurado pela Justiça.
A possível troca de identidade teria ocorrido como forma de evitar a prisão durante o período de internação.
Entretanto, nenhum documento que pudesse ter sido utilizado pelo paciente para comprovar a identidade informada foi apresentado à Polícia Civil.
Diante da divergência, a autoridade policial solicitou exame necroscópico para auxiliar na identificação criminal do falecido.
Caso será investigado
A Polícia Civil registrou a ocorrência na noite de segunda-feira (19) e determinou o encaminhamento do caso à unidade responsável pela continuidade da apuração.
A investigação deverá esclarecer a identidade do homem e as circunstâncias em que ele teria utilizado o nome do irmão.
Até o registro da ocorrência, não havia confirmação pericial da identidade do falecido nem informações sobre a natureza da ordem judicial que estaria em aberto contra ele.
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