Uma advogada de 62 anos procurou a Polícia Civil de Araçatuba após descobrir que criminosos realizaram duas transferências bancárias, totalizando R$ 59.999, sem sua autorização. O caso quando a vítima tentou acessar o aplicativo do banco pelo celular e encontrou o aparelho bloqueado.

Segundo o boletim de ocorrência, registrado na segunda-feira (19), a mulher percebeu que a tela do telefone estava travada, exibindo apenas a mensagem "EM USO". Com isso, ela não conseguia navegar pelo aparelho nem acessar os aplicativos.

Diante da situação, a advogada entrou imediatamente em contato com a central de atendimento do banco, pelo telefone 0800, para solicitar o bloqueio da conta e impedir possíveis movimentações indevidas.