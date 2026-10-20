20 de outubro de 2026
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ESTELIONATO

Advogada perde R$ 60 mil em golpe pelo celular em Araçatuba

Por Vitor Moretti | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Imagem ilustrativa
De acordo co0m o registro policial, a primeira transferência foi de R$ 50 mil e os criminosos realizaram uma segunda transferência de R$ 9.999,00
De acordo co0m o registro policial, a primeira transferência foi de R$ 50 mil e os criminosos realizaram uma segunda transferência de R$ 9.999,00

Uma advogada de 62 anos procurou a Polícia Civil de Araçatuba após descobrir que criminosos realizaram duas transferências bancárias, totalizando R$ 59.999, sem sua autorização. O caso quando a vítima tentou acessar o aplicativo do banco pelo celular e encontrou o aparelho bloqueado.

Segundo o boletim de ocorrência, registrado na segunda-feira (19), a mulher percebeu que a tela do telefone estava travada, exibindo apenas a mensagem "EM USO". Com isso, ela não conseguia navegar pelo aparelho nem acessar os aplicativos.

Diante da situação, a advogada entrou imediatamente em contato com a central de atendimento do banco, pelo telefone 0800, para solicitar o bloqueio da conta e impedir possíveis movimentações indevidas.

No entanto, durante o atendimento, recebeu a informação de que duas transferências via Pix já haviam ocorrido sem seu conhecimento ou consentimento.

Criminosos fizeram duas transferências via Pix

De acordo com o registro policial, a primeira transferência foi de R$ 50 mil, destinada a uma empresa do setor de comércio de plásticos.

Além disso, os criminosos realizaram uma segunda transferência, no valor de R$ 9.999, para uma pessoa física. Dessa forma, o prejuízo relatado pela vítima chegou a R$ 59.999.

O boletim não esclarece como os responsáveis conseguiram acesso ao dispositivo ou às informações bancárias da advogada.

Vítima contesta transferências junto ao banco

Após descobrir as movimentações, a mulher formalizou a contestação das duas transferências junto ao banco.

Segundo o relato, a instituição financeira estabeleceu um prazo para apresentar uma resposta, mas o procedimento ainda estava em andamento quando a vítima procurou a polícia.

A advogada registrou a ocorrência na Central de Polícia Judiciária de Araçatuba para solicitar a apuração dos fatos.

A Polícia Civil classificou inicialmente o caso como furto mediante fraude e invasão de dispositivo informático.

Até o registro da ocorrência, a autoria era desconhecida. O caso foi encaminhado à unidade policial responsável pela continuidade da apuração.

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