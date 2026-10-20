20 de outubro de 2026
Folha da Região - Sampi Araçatuba
Folha da Região - Sampi Araçatuba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Folha da Região nas Redes Sociais | @folhadaregiao
PERIGO

Filho é preso após descumprir medida protetiva em Birigui

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Sede da DDM (Delegacia de Defesa da Mulher)
Sede da DDM (Delegacia de Defesa da Mulher)

Um homem de 38 anos foi preso em Birigui após ser localizado novamente na residência da mãe, de 79 anos, que possui uma medida protetiva contra ele. As duas ocorrências foram atendidas pela Polícia Militar entre segunda-feira (19) e a madrugada desta terça-feira (20).

Na primeira intervenção, os policiais encontraram o homem em frente ao imóvel durante o atendimento de uma solicitação relacionada à violência doméstica. A equipe verificou o documento apresentado pela vítima e confirmou a validade da medida protetiva junto à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM).

O homem foi conduzido à unidade policial, ouvido pela autoridade competente e liberado após os procedimentos.

Polícia encontrou homem na garagem

Na madrugada desta terça-feira, a Polícia Militar recebeu um novo chamado para o mesmo endereço. Durante a averiguação, os agentes constataram danos na concertina instalada sobre o muro e encontraram o homem dentro da garagem da residência.

A vítima apresentou a decisão judicial que estabelecia as medidas de proteção e relatou que o filho comparecia repetidamente ao local, provocando-lhe temor.

Diante da situação, os envolvidos foram encaminhados ao Plantão Policial de Birigui. Após analisar os fatos, a autoridade policial ratificou a prisão do homem por descumprimento de medida protetiva.

O caso foi registrado e encaminhado para as providências legais cabíveis.

Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Araçatuba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários