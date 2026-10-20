Um homem de 38 anos foi preso em Birigui após ser localizado novamente na residência da mãe, de 79 anos, que possui uma medida protetiva contra ele. As duas ocorrências foram atendidas pela Polícia Militar entre segunda-feira (19) e a madrugada desta terça-feira (20).

Na primeira intervenção, os policiais encontraram o homem em frente ao imóvel durante o atendimento de uma solicitação relacionada à violência doméstica. A equipe verificou o documento apresentado pela vítima e confirmou a validade da medida protetiva junto à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM).

O homem foi conduzido à unidade policial, ouvido pela autoridade competente e liberado após os procedimentos.

Polícia encontrou homem na garagem