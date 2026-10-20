A Justiça de Araçatuba decretou, no fim da manhã desta terça-feira (20), a prisão preventiva de um casal investigado por tentativa de homicídio contra um menino de apenas 2 anos. Os suspeitos são a mãe da criança, de 27 anos, e o padrasto, de 26. Ambos haviam sido presos em flagrante durante a madrugada.

Segundo informações apuradas pela reportagem junto à Polícia Civil, equipes da Polícia Militar e do Conselho Tutelar foram acionadas na tarde de segunda-feira (19) para comparecer à Santa Casa de Araçatuba.

No hospital, os agentes receberam informações da equipe médica da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) sobre o estado extremamente grave da criança. O menino apresentava diversas lesões pelo corpo, principalmente no crânio, além de comprometimento pulmonar e risco de morte encefálica.