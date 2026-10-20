A Justiça de Araçatuba decretou, no fim da manhã desta terça-feira (20), a prisão preventiva de um casal investigado por tentativa de homicídio contra um menino de apenas 2 anos. Os suspeitos são a mãe da criança, de 27 anos, e o padrasto, de 26. Ambos haviam sido presos em flagrante durante a madrugada.
Segundo informações apuradas pela reportagem junto à Polícia Civil, equipes da Polícia Militar e do Conselho Tutelar foram acionadas na tarde de segunda-feira (19) para comparecer à Santa Casa de Araçatuba.
No hospital, os agentes receberam informações da equipe médica da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) sobre o estado extremamente grave da criança. O menino apresentava diversas lesões pelo corpo, principalmente no crânio, além de comprometimento pulmonar e risco de morte encefálica.
De acordo com a polícia, ao ser questionada sobre os ferimentos, a mãe afirmou que o filho havia caído da cama enquanto estava sob os cuidados do padrasto.
Diante da situação, os responsáveis levaram a criança inicialmente ao Pronto-Socorro Municipal. Em seguida, a equipe médica providenciou a transferência de emergência para a Santa Casa.
Durante o atendimento do filho, a mulher, que também está grávida, teria passado mal. Ela recebeu atendimento médico e teve alta pouco depois.
Ainda conforme o registro policial, após receber atendimento, a investigada voltou para casa e não permaneceu no hospital acompanhando a internação do menino. A situação levantou suspeitas e motivou o acionamento da Polícia Militar.
Lesões seriam incompatíveis com queda da cama
Segundo o relatório médico, além dos ferimentos na cabeça, o menino apresentava lesões e fraturas nos ombros, nas costas e em uma das pernas.
Em uma avaliação inicial, os profissionais de saúde apontaram que os ferimentos não seriam compatíveis com uma simples queda da cama, conforme a versão apresentada pela mãe.
Durante as diligências, a Polícia Civil também identificou dois atendimentos médicos anteriores envolvendo a criança.
O primeiro ocorreu em 15 de agosto de 2026, quando o menino deu entrada no Pronto-Socorro Municipal com edema e dor na região posterior do ombro. Na ocasião, a mãe também alegou que o filho havia caído de um colchão.
Posteriormente, em 8 de outubro, a criança voltou a receber atendimento na mesma unidade de saúde, desta vez com edema na região genital.
Justiça decreta prisão preventiva dos suspeitos
Diante dos elementos reunidos durante o registro da ocorrência, incluindo os depoimentos dos investigados e de testemunhas, a delegada responsável pelo caso identificou indícios de que a criança teria sofrido graves agressões físicas no ambiente doméstico.
Por isso, a autoridade policial determinou a prisão em flagrante da mãe e do padrasto e solicitou à Justiça a conversão das prisões em preventivas.
Após a audiência de custódia, a Justiça acolheu o pedido e decretou a prisão preventiva dos dois investigados.
O casal foi indiciado por tentativa de homicídio qualificado, com as qualificadoras de motivo fútil, recurso que dificultou a defesa da vítima e circunstâncias relacionadas à idade da criança, menor de 14 anos.
Além disso, os dois também foram indiciados por tortura-castigo. O crime envolve a submissão de uma pessoa sob guarda, poder ou autoridade a intenso sofrimento físico ou mental como forma de castigo pessoal ou medida de caráter preventivo.
As suspeitas ainda serão apuradas no decorrer do inquérito policial.
Outros dois filhos foram encaminhados para abrigo
O Conselho Tutelar acompanhou o registro da ocorrência e informou que a família teria se mudado para Araçatuba em meados deste ano.
Segundo o órgão, até então não havia registros anteriores de atendimento na residência da família, localizada no bairro Águas Claras.
Diante da gravidade da ocorrência, os outros dois filhos do casal foram encaminhados para acolhimento institucional.
A Polícia Civil instaurou um inquérito para dar continuidade às investigações e esclarecer as circunstâncias dos ferimentos apresentados pela criança.
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