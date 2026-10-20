A população de Araçatuba terá transporte coletivo gratuito neste domingo (25), dia do segundo turno das eleições. A operação será realizada pela TUA Transportes, em parceria com a Mobilidade Urbana, a Prefeitura de Araçatuba e o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-SP), com horários especiais para atender os eleitores durante o período de votação.

Embora o transporte coletivo já seja gratuito aos domingos no município, a operação terá atenção especial neste domingo em razão do segundo turno das eleições. Os ônibus começarão a circular às 5h50, com saída dos bairros, permitindo que os passageiros tenham alternativas de horários para se deslocar até os locais de votação.

A votação ocorrerá das 8h às 17h. Após o encerramento do horário eleitoral, o transporte coletivo continuará funcionando até as 18h20.