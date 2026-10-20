A população de Araçatuba terá transporte coletivo gratuito neste domingo (25), dia do segundo turno das eleições. A operação será realizada pela TUA Transportes, em parceria com a Mobilidade Urbana, a Prefeitura de Araçatuba e o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-SP), com horários especiais para atender os eleitores durante o período de votação.
Embora o transporte coletivo já seja gratuito aos domingos no município, a operação terá atenção especial neste domingo em razão do segundo turno das eleições. Os ônibus começarão a circular às 5h50, com saída dos bairros, permitindo que os passageiros tenham alternativas de horários para se deslocar até os locais de votação.
A votação ocorrerá das 8h às 17h. Após o encerramento do horário eleitoral, o transporte coletivo continuará funcionando até as 18h20.
Segundo o gerente operacional da TUA Transportes, Ivanildo Barros, a programação foi organizada para facilitar o deslocamento dos eleitores e contribuir para que a população possa chegar aos locais de votação com tranquilidade.
“A TUA Transportes, em parceria com a Mobilidade Urbana e a Prefeitura de Araçatuba, estará disponibilizando o transporte coletivo gratuitamente neste domingo. Os ônibus começam a circular às 5h50, saindo dos bairros, para que a população possa se programar e chegar com tranquilidade aos locais de votação”, afirmou Ivanildo.
O gerente também orienta os passageiros a se organizarem com antecedência e verificarem previamente o endereço do local onde irão votar.
“A eleição é um momento importante de participação e exercício da cidadania. Estamos fazendo a nossa parte para contribuir com o deslocamento da população. Quem precisar utilizar o transporte coletivo poderá contar com a TUA durante o segundo turno”, completou.
Intervalo no horário do almoço
Conforme a programação da empresa, os ônibus terão uma pausa entre 12h e 13h, período destinado ao almoço dos motoristas.
A operação será retomada às 13h e seguirá normalmente até as 18h20.
Serviço
Transporte coletivo gratuito – Segundo turno das eleições
Domingo, 25 de outubro
Início da operação: 5h50
Intervalo: 12h às 13h
Retorno: 13h
Encerramento: 18h20
Horário de votação: 8h às 17h
A orientação da TUA é para que os eleitores se programem com antecedência, verifiquem o endereço do local de votação e considerem os horários do transporte coletivo para realizar o deslocamento com tranquilidade durante o segundo turno.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.