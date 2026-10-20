A Polícia Militar atendeu, na madrugada desta terça-feira (20), uma ocorrência relacionada a uma ligação irregular de energia elétrica em um imóvel localizado em Coroados.

A equipe foi acionada pelo Copom após denúncias sobre uma possível ligação clandestina no endereço. No local, os policiais encontraram indícios de que o imóvel estava sendo abastecido por uma conexão feita diretamente na rede elétrica instalada na via pública.

Durante a abordagem, um homem de 48 anos teria apresentado resistência à ação policial. Segundo a PM, foi necessário o uso de força para contê-lo.