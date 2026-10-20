A Polícia Militar atendeu, na madrugada desta terça-feira (20), uma ocorrência relacionada a uma ligação irregular de energia elétrica em um imóvel localizado em Coroados.
A equipe foi acionada pelo Copom após denúncias sobre uma possível ligação clandestina no endereço. No local, os policiais encontraram indícios de que o imóvel estava sendo abastecido por uma conexão feita diretamente na rede elétrica instalada na via pública.
Durante a abordagem, um homem de 48 anos teria apresentado resistência à ação policial. Segundo a PM, foi necessário o uso de força para contê-lo.
Após a intervenção, o homem foi levado ao Pronto-socorro Municipal de Birigui, onde passou por atendimento médico e, posteriormente, foi liberado.
A perícia técnica foi acionada e esteve no endereço para realizar os levantamentos necessários. A CPFL também foi chamada para avaliar as condições da instalação elétrica e adotar as medidas técnicas cabíveis.
Na sequência, o envolvido foi apresentado no Plantão Policial de Birigui, onde a ocorrência foi registrada e encaminhada à autoridade policial. Após tomar conhecimento dos fatos, o delegado plantonista elaborou o boletim de ocorrência e determinou a liberação das partes.
O caso deverá ser analisado pelas autoridades competentes, e a situação da ligação elétrica será submetida à avaliação técnica da concessionária.
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