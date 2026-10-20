Um homem foi preso na noite de segunda-feira (19), suspeito de envolvimento em uma tentativa de furto em uma casa desabitada na Rua Rui Barbosa, na região central de Penápolis.
De acordo com a Polícia Militar, a equipe foi acionada pelo Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) para atender a uma ocorrência de possível furto em andamento. Ao chegar ao endereço, os policiais cercaram o imóvel e encontraram o homem em seu interior.
Com o suspeito, foi localizada uma mala contendo nove ferramentas: um serrote da marca Profield, um martelete Bosch, uma furadeira Britânia, uma esmerilhadeira elétrica Dewalt, uma tesoura de corte grande, um alicate torquês, um martelo de borracha, um nível a laser Dewalt e uma máquina de solda Worker.
Segundo a polícia, os objetos foram reconhecidos pelo solicitante como pertencentes à casa de seus pais falecidos.
A ocorrência foi apresentada no Plantão de Polícia Judiciária. O homem permaneceu preso, à disposição da Justiça, e os objetos foram devolvidos ao legítimo proprietário.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.