Um homem foi preso na noite de segunda-feira (19), suspeito de envolvimento em uma tentativa de furto em uma casa desabitada na Rua Rui Barbosa, na região central de Penápolis.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe foi acionada pelo Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) para atender a uma ocorrência de possível furto em andamento. Ao chegar ao endereço, os policiais cercaram o imóvel e encontraram o homem em seu interior.

Com o suspeito, foi localizada uma mala contendo nove ferramentas: um serrote da marca Profield, um martelete Bosch, uma furadeira Britânia, uma esmerilhadeira elétrica Dewalt, uma tesoura de corte grande, um alicate torquês, um martelo de borracha, um nível a laser Dewalt e uma máquina de solda Worker.