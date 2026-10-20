Um homem foi preso na manhã de segunda-feira (19), suspeito de tráfico de drogas, durante patrulhamento da Polícia Militar pela Avenida 14 Biz, no Jardim Aeroporto, em Mirandópolis.

Segundo a PM, os policiais avistaram o homem carregando uma sacola. Ao perceber a presença da equipe, ele mudou de direção e entrou rapidamente em um supermercado, atitude que levantou suspeitas.

Quando os policiais tentaram abordá-lo, o homem fugiu correndo e jogou a sacola. Ele foi alcançado e detido alguns metros à frente. Durante a busca pessoal, foram encontrados R$ 24.