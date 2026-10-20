Um homem foi preso na manhã de segunda-feira (19), suspeito de tráfico de drogas, durante patrulhamento da Polícia Militar pela Avenida 14 Biz, no Jardim Aeroporto, em Mirandópolis.
Segundo a PM, os policiais avistaram o homem carregando uma sacola. Ao perceber a presença da equipe, ele mudou de direção e entrou rapidamente em um supermercado, atitude que levantou suspeitas.
Quando os policiais tentaram abordá-lo, o homem fugiu correndo e jogou a sacola. Ele foi alcançado e detido alguns metros à frente. Durante a busca pessoal, foram encontrados R$ 24.
Na sacola dispensada, os policiais localizaram 33 invólucros de maconha, que totalizaram 843 gramas, além de um rolo de plástico-filme utilizado para embalar a droga e uma tesoura.
A ocorrência foi apresentada na Delegacia de Polícia Judiciária. O suspeito permaneceu preso, à disposição da Justiça.
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