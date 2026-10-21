O medo da dor, o barulho dos equipamentos e a ansiedade diante dos procedimentos ainda afastam pacientes dos consultórios odontológicos. No Dia do Dentista, celebrado em 25 de outubro, profissionais reforçam a importância das consultas preventivas, mesmo quando não há sintomas.
A cirurgiã-dentista Gabriela Bearare, de Birigui, explica que esperar o aparecimento de dor para procurar atendimento é um dos hábitos que podem prejudicar a saúde bucal.
“Um dos mitos mais comuns é acreditar que só precisamos ir ao dentista quando sentimos dor. Na verdade, muitas doenças bucais começam silenciosamente, e quando a dor aparece, o problema pode já estar mais avançado”, afirma.
Segundo ela, os avanços nas técnicas e nos anestésicos também ajudam a reduzir o desconforto durante os procedimentos.
Experiências negativas anteriores e o receio de tratamentos desconhecidos estão entre os fatores que contribuem para a ansiedade dos pacientes. Gabriela destaca que a comunicação e a confiança no profissional são importantes para superar essas dificuldades.
“O acolhimento, a escuta e a confiança entre profissional e paciente são fundamentais. Quando o paciente se sente seguro e entende o que será realizado, a experiência pode ser muito mais tranquila”, explica.
A dentista lembra que os cuidados não se limitam aos dentes, mas incluem gengivas, língua e outros tecidos da boca.
“A dor é um sinal de alerta, e não deve ser o ponto de partida para o cuidado com a saúde bucal”, ressalta.
Araçatuba registra 4,3 mil atendimentos por mês
A rede municipal de Araçatuba conta com pelo menos 44 cirurgiões-dentistas distribuídos entre as Unidades Básicas de Saúde (UBSs), o Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) e o atendimento escolar.
Segundo a Prefeitura, as UBSs realizam mais de 4.300 atendimentos odontológicos por mês.
Entre os serviços oferecidos estão avaliações, limpeza, aplicação de flúor, restaurações, extrações simples, tratamento de gengivite, pré-natal odontológico e atendimento de urgência.
Os pacientes que necessitam de procedimentos especializados são encaminhados ao CEO, no bairro Paraíso, após avaliação na UBS de referência. A unidade oferece tratamentos de canal, cirurgias orais menores, atendimento odontopediátrico, diagnóstico de lesões bucais e próteses dentárias, entre outros serviços.
Prevenção nas escolas
A Prefeitura também mantém ações de saúde bucal nas escolas em parceria com a Faculdade de Odontologia da Unesp.
Por meio do projeto Sorriso Feliz, estudantes recebem orientações sobre escovação, participam de atividades educativas e passam por triagens odontológicas.
A rede municipal dispõe ainda de Pronto Atendimento Odontológico (PAO) para urgências. Nas UBSs Morada dos Nobres e TV, que funcionam em horário estendido, há atendimento odontológico até as 22h, segundo a administração municipal.
Para utilizar os serviços, o morador deve procurar a UBS de referência com documento com foto, comprovante de residência e Cartão SUS.
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