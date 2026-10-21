O medo da dor, o barulho dos equipamentos e a ansiedade diante dos procedimentos ainda afastam pacientes dos consultórios odontológicos. No Dia do Dentista, celebrado em 25 de outubro, profissionais reforçam a importância das consultas preventivas, mesmo quando não há sintomas.

A cirurgiã-dentista Gabriela Bearare, de Birigui, explica que esperar o aparecimento de dor para procurar atendimento é um dos hábitos que podem prejudicar a saúde bucal.

“Um dos mitos mais comuns é acreditar que só precisamos ir ao dentista quando sentimos dor. Na verdade, muitas doenças bucais começam silenciosamente, e quando a dor aparece, o problema pode já estar mais avançado”, afirma.