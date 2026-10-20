O médico Luciano Lopes Pastor, de 52 anos, que morreu após uma troca de tiros com policiais em Catanduva, a cerca de 180 quilômetros de Araçatuba, já havia sido preso por posse irregular de arma de fogo. A prisão ocorreu em 7 de agosto de 2025, durante uma operação do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), ligado ao Ministério Público paulista.
A operação realizada naquele ano investigava suspeitas de desvios milionários de recursos da saúde e resultou na prisão de um grupo de pessoas em Catanduva. O histórico policial do médico voltou à tona após a ocorrência registrada no domingo (18), que terminou com a morte dele.
Segundo informações divulgadas sobre o caso mais recente, o confronto aconteceu durante o atendimento a uma ocorrência de violência doméstica na região central da cidade. As equipes policiais foram acionadas inicialmente após relatos envolvendo uma ameaça à esposa do médico. Durante a intervenção, houve troca de tiros.
O médico morreu no local após o confronto. A Polícia Militar, a Polícia Civil e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) participaram do atendimento à ocorrência. As circunstâncias exatas do tiroteio ainda dependem de apuração pelas autoridades.
Após a morte, informações sobre objetos encontrados na residência do médico também ganharam repercussão. Entre os itens mencionados em reportagens sobre o caso estão armas e uma medalha com uma suástica. A existência desses objetos deve ser atribuída às informações divulgadas pelas autoridades ou pela imprensa, sem presumir, por si só, motivação para o confronto.
O episódio reúne duas ocorrências distintas: a prisão registrada em 2025, durante uma investigação conduzida pelo Gaeco, e o confronto policial de outubro deste ano.
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