O médico Luciano Lopes Pastor, de 52 anos, que morreu após uma troca de tiros com policiais em Catanduva, a cerca de 180 quilômetros de Araçatuba, já havia sido preso por posse irregular de arma de fogo. A prisão ocorreu em 7 de agosto de 2025, durante uma operação do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), ligado ao Ministério Público paulista.

A operação realizada naquele ano investigava suspeitas de desvios milionários de recursos da saúde e resultou na prisão de um grupo de pessoas em Catanduva. O histórico policial do médico voltou à tona após a ocorrência registrada no domingo (18), que terminou com a morte dele.

Segundo informações divulgadas sobre o caso mais recente, o confronto aconteceu durante o atendimento a uma ocorrência de violência doméstica na região central da cidade. As equipes policiais foram acionadas inicialmente após relatos envolvendo uma ameaça à esposa do médico. Durante a intervenção, houve troca de tiros.