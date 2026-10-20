A Câmara de Araçatuba arquivou o projeto que previa elevar para R$ 16,5 mil o subsídio mensal dos vereadores a partir da próxima legislatura, em 2029. A proposta estabelecia um reajuste de aproximadamente 153% em relação ao valor atual e voltou a movimentar os debates no Legislativo durante a sessão ordinária de segunda-feira (19).

O desfecho ocorreu após a presidente da Câmara, vereadora Érnica de Paula, solicitar a retirada da matéria da pauta da 34ª sessão ordinária. Com o pedido formalizado, o projeto acabou arquivado, interrompendo a tramitação da proposta que vinha sendo discutida pelos parlamentares.

Caso fosse aprovado, o novo valor passaria a valer em 1º de janeiro de 2029, sem alteração nos pagamentos dos vereadores que integram a atual legislatura. A justificativa apresentada pelos autores apontava a necessidade de atualizar os subsídios com base na inflação acumulada ao longo dos anos.