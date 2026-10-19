Um menino de 2 anos está internado em estado grave na UTI da Santa Casa de Araçatuba, após dar entrada no hospital com diversos ferimentos pelo corpo, principalmente na cabeça. O caso ocorreu nesta segunda-feira (19), no bairro Águas Claras, e a Polícia Civil apura as circunstâncias das lesões.
Segundo o 1º tenente Veríssimo, da Polícia Militar, a mãe e o padrasto alegam que a criança teria sofrido uma queda acidental do berço. No entanto, conforme informações repassadas pela equipe médica aos policiais, os ferimentos seriam incompatíveis com a dinâmica apresentada pelo casal.
A ocorrência ainda está em andamento, e as autoridades não confirmaram como a criança sofreu as lesões.
Mãe teria deixado criança com o padrasto
De acordo com o tenente, a mãe relatou que deixou o menino sob os cuidados do padrasto enquanto levava outra criança à escola.
Durante esse período, segundo a versão apresentada pelo padrasto, o menino teria caído e sofrido os ferimentos. Ao retornar para casa, a mulher teria encontrado o filho machucado e o levado para atendimento médico.
Ainda conforme a PM, a mãe, que está grávida, também passou mal durante o atendimento na Santa Casa. Após receber cuidados médicos, ela retornou para a residência, deixando o menino no hospital.
A equipe médica estranhou a situação e acionou a Polícia Militar na tarde desta segunda-feira.
Polícia apura circunstâncias dos ferimentos
Segundo o 1º tenente Veríssimo, os profissionais de saúde informaram aos policiais que as lesões apresentadas pela criança não seriam compatíveis com a queda descrita pelos responsáveis.
Diante da situação, os policiais realizaram diligências e localizaram a mãe e o padrasto na residência da família, no bairro Águas Claras.
Em seguida, a PM conduziu os dois até a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Araçatuba para prestar esclarecimentos.
O Conselho Tutelar também foi acionado para acompanhar o caso.
Polícia Civil avalia prisão em flagrante
Durante entrevista à reportagem, o tenente informou que a Polícia Militar apresentou o casal em situação de flagrante à Polícia Civil.
No entanto, até o momento da entrevista, a autoridade policial ainda analisava os elementos da ocorrência para decidir se ratificaria ou não a prisão.
Além disso, equipes realizavam diligências periciais na residência da família para auxiliar na apuração dos fatos.
Segundo informações apuradas pela reportagem, não havia registros anteriores de atendimento do Conselho Tutelar envolvendo a família, que teria se mudado para Araçatuba em julho deste ano.
O menino permanece internado em estado grave na UTI da Santa Casa. A ocorrência segue em andamento, e a Polícia Civil ainda deverá esclarecer as circunstâncias dos ferimentos e a eventual responsabilidade dos envolvidos.
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