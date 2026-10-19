Um menino de 2 anos está internado em estado grave na UTI da Santa Casa de Araçatuba, após dar entrada no hospital com diversos ferimentos pelo corpo, principalmente na cabeça. O caso ocorreu nesta segunda-feira (19), no bairro Águas Claras, e a Polícia Civil apura as circunstâncias das lesões.

Segundo o 1º tenente Veríssimo, da Polícia Militar, a mãe e o padrasto alegam que a criança teria sofrido uma queda acidental do berço. No entanto, conforme informações repassadas pela equipe médica aos policiais, os ferimentos seriam incompatíveis com a dinâmica apresentada pelo casal.

A ocorrência ainda está em andamento, e as autoridades não confirmaram como a criança sofreu as lesões.

Mãe teria deixado criança com o padrasto