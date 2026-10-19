Os locais de votação em Araçatuba permanecerão os mesmos no segundo turno das Eleições 2026. A informação foi confirmada pela chefe do Cartório Eleitoral da 299ª Zona Eleitoral, Fabiana Camargo, nesta segunda-feira (19). Segundo ela, todas as alterações anunciadas anteriormente já entraram em vigor no primeiro turno.

O esclarecimento ocorre após o Cartório Eleitoral receber diversas ligações de eleitores com dúvidas sobre possíveis mudanças de endereço. A confusão envolve uma relação divulgada pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) em setembro, que apresenta transferências realizadas antes da primeira votação.

"Essas alterações já foram para o primeiro turno. Essa relação é de setembro do TRE São Paulo. Então continua da mesma forma, é que as pessoas estão ligando aqui fazendo muita confusão", explicou Fabiana.