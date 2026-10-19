Os locais de votação em Araçatuba permanecerão os mesmos no segundo turno das Eleições 2026. A informação foi confirmada pela chefe do Cartório Eleitoral da 299ª Zona Eleitoral, Fabiana Camargo, nesta segunda-feira (19). Segundo ela, todas as alterações anunciadas anteriormente já entraram em vigor no primeiro turno.
O esclarecimento ocorre após o Cartório Eleitoral receber diversas ligações de eleitores com dúvidas sobre possíveis mudanças de endereço. A confusão envolve uma relação divulgada pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) em setembro, que apresenta transferências realizadas antes da primeira votação.
"Essas alterações já foram para o primeiro turno. Essa relação é de setembro do TRE São Paulo. Então continua da mesma forma, é que as pessoas estão ligando aqui fazendo muita confusão", explicou Fabiana.
Portanto, quem votou no primeiro turno em Araçatuba deverá comparecer ao mesmo local no segundo turno, marcado para domingo (25).
Mudança em Araçatuba já ocorreu no primeiro turno
Na área da 299ª Zona Eleitoral, uma das alterações envolveu a Escola Municipal Professora Maria de Freitas Souza. Os eleitores de oito seções passaram a votar na EMEB Helen Margot de Assis, localizada na Rua Paulo Roberto Ferreira, 78, no Conjunto Habitacional Etheocle Turrini.
A transferência ocorreu antes do primeiro turno e permanece válida para o segundo. As seções afetadas foram: 132, 155, 166, 186, 207, 221, 252 e 279.
"Já tivemos alteração no Maria de Freitas para o Helen Margot para o primeiro turno e mantém. Nós não temos alteração para o segundo turno", reforçou a chefe do cartório.
Dessa forma, os eleitores dessas seções não devem retornar à antiga escola, mas continuar utilizando o endereço adotado no primeiro turno.
Confira as alterações anteriores em cidades da região
Além de Araçatuba, outras cidades da região constam na relação de mudanças divulgada pelo TRE-SP em setembro. Essas transferências também se referem ao primeiro turno, e não representam novas alterações para a votação de domingo.
Lins
Na 67ª Zona Eleitoral, a Justiça Eleitoral informou as seguintes transferências:
- EMEF João Alves da Costa (CAIC): seções 173 a 177 passaram para a ETL de Lins, na Avenida Nicolau Zarvos, 1925, Jardim Eldorado.
- EMEF Professora Maria Cristina Sutti Lopes Moreno: seções 178 e 179 passaram para a ETL de Lins, no mesmo endereço.
Instituto Americano de Lins (IAL): seções 13, 14, 43, 73 e 93 passaram para o Colégio Prevê Objetivo, no prédio novo, antiga CPFL.
- Uniplan de Lins: seções 163 a 166 passaram para o Colégio Prevê Objetivo, também no prédio novo.
- Escola Estadual Miécio Cavalheiro Bonilha: seções 179 a 186 passaram para a Escola Adventista de Lins, na Rua Vitor Meireles, 175, Jardim Santa Clara.
Pereira Barreto e Suzanápolis
Na 88ª Zona Eleitoral, a alteração ocorreu em Suzanápolis, município atendido pela zona eleitoral de Pereira Barreto.
Os eleitores das seções 34, 35, 36, 68, 88, 91, 105, 107 e 132 deixaram a Escola Estadual Coronel Ernesto Schmidt e passaram a votar na EMEF Anésio Pereira de Souza.
O novo endereço fica na Rua Nossa Senhora Aparecida, 975, Jardim Monte Vistoso, em Suzanápolis.
Promissão
Na 103ª Zona Eleitoral, três instituições tiveram alterações:
- Escola Estadual Comendador Antônio Figueiredo Navas: seções 56 e 58 passaram para a EMEI Tutuca, na Avenida Ademar de Barros, 1715, Nova Promissão.
- Escola Estadual Professor Orlando Donda: seções 59 e 60 passaram para a EMEF Professora Aurélia Moreira de Barros.
Colégio Somar: seções 61 e 62 também passaram para a EMEF Professora Aurélia Moreira de Barros.
A EMEF Professora Aurélia Moreira de Barros fica na Praça Professor Wagner Pereira Ramos, sem número, Jardim Bom Viver.
Guararapes e Rubiácea
Na 151ª Zona Eleitoral, a mudança ocorreu no município de Rubiácea.
Os eleitores das seções 31, 45 e 80, que votavam na Escola Municipal de Ensino Fundamental, passaram para a EMEF Renato de Freitas.
A unidade fica na Rua Quinze de Novembro, 60, no bairro Caramuru, em Rubiácea.
Penápolis e Alto Alegre
Na 289ª Zona Eleitoral, as alterações ocorreram em localidades atendidas pela zona eleitoral de Penápolis.
- São Martinho d'Oeste: as seções 8 e 88 passaram da EMEF São Martinho d'Oeste/Cantinho Feliz para o Posto de Atendimento de Saúde de São Martinho d'Oeste, na Avenida Augusto Cervigni, 441.
- Distrito de Jatobá, em Alto Alegre: as seções 6, 7 e 98 passaram da EMEF Professora Maria Ramos Gonzales para o Posto de Atendimento de Saúde, na Avenida Nossa Senhora do Carmo, 150.
Todas essas mudanças constam na relação divulgada em setembro, antes da realização do primeiro turno.
São Paulo terá apenas duas mudanças no segundo turno
Segundo as informações divulgadas pela Justiça Eleitoral, o estado de São Paulo terá apenas duas alterações de locais de votação especificamente para o segundo turno das Eleições 2026.
As mudanças ocorrerão na capital paulista e em Presidente Prudente. Em ambos os casos, a transferência foi necessária devido aos danos provocados pelas fortes chuvas durante o primeiro turno.
Na capital, eleitores da 256ª Zona Eleitoral, no Tucuruvi, que votavam na Escola Estadual Conselheiro Ruy Barbosa, na Rua Professor Antônio Castelar de Franceschi, 200, no Horto Florestal, deverão comparecer ao Recanto Nossa Senhora de Lourdes, na Avenida Luís Carlos Gentile, 1736, Vila Rosa.
Já em Presidente Prudente, os eleitores da 402ª Zona Eleitoral que votavam na Escola Estadual Florivaldo Leal, na Rua Piracicaba, 90, deverão procurar a Unesp, na Rua Roberto Simonsen, 303, Jardim das Rosas. O acesso será pelos portões de alunos 4 e 5.
Assim, Araçatuba não está entre os municípios com alterações para o segundo turno.
Como consultar o local de votação
Mesmo sem novas mudanças em Araçatuba, a orientação é que os eleitores confiram o endereço antes de sair de casa, principalmente aqueles que tiveram o local transferido no primeiro turno.
A consulta pode ser feita pelo aplicativo e-Título ou pelo portal do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
O eleitor deve observar o endereço e a seção informados na consulta atualizada, evitando utilizar informações antigas.
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